Blinken podporil kroky na vznik palestínskeho štátu

Ramalláh 10. januára (TASR) - Washington podporuje "hmatateľné kroky" smerujúce k vytvoreniu palestínskeho štátu. V stredu to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas stretnutia s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Blinken zopakoval dlhodobý postoj Washingtonu, podľa ktorého musí palestínsky štát stáť vedľa Izraela, pričom "obe krajiny by mali žiť v mieri a bezpečí," uviedol vo vyhlásení hovorca amerického rezortu obrany Matthew Miller.



Rokovania o podobe palestínskeho štátu sa nedarí napĺňať od dohôd z Osla v roku 1993. Záujem o oživenie rokovaní izraelská vláda nepreukazuje a palestínske vedenie zostáva rozdelené medzi palestínskou správou pod vedením Abbása a militantným hnutím Hamas, ktoré vládne v Pásme Gazy.



Abbás v stretu označil Pásmo Gazy za "neoddeliteľnú časť palestínskeho štátu", uviedla oficiálna palestínska agentúra Wafa. "Nie je možné prijať alebo sa zaoberať plánmi okupačných úradov o jeho rozdelení alebo odrezaní akejkoľvek jeho časti," povedal palestínsky líder Blinkenovi.



Už celé mesiace pokračujú diskusie o usporiadaní Pásma Gazy po skončení vojny medzi Izraelom a Hamasom. Izrael tiež varoval, že boje v Gaze budú zrejme pokračovať ešte niekoľko mesiacov.



Palestínsky prezident počas rokovaní poukázal aj na snahy o zastavenie "izraelskej agresie proti Palestínčanom v Gaze a na Západnom brehu Jordánu", uviedla Wafa.



Blinken počas rokovaní na Západnom brehu spomenul "zvýšenú nestálosť" na tomto území, kde zomreli v posledných mesiacoch stovky Palestínčanov počas razií izraelskej armády alebo pri útokoch židovských osadníkov.



V rámci snáh o stabilizáciu Západného brehu Blinken vyzval Izrael, aby Palestínčanom odovzdal príjmy, ktoré im patria. Poukázal na postoj Spojených štátov, že všetky príjmy z palestínskych daní, ktoré vyzbieral Izrael, by mali byť v súlade s dohodami odovzdané palestínskej samospráve, uviedol Miller.



Izrael dlhoročne zadržiava časť týchto financií pre viaceré záležitosti vrátane nedávneho vypuknutia vojny v Pásme Gazy.