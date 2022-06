Blinken podporil tvrdenia, že Rusko kradne Ukrajine obilie

Washington 7. júna (TASR) - Správy o tom, že Rusko kradne Ukrajine obilie s cieľom jeho ďalšieho predaja, sú "vierohodné", uviedol v pondelok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Existujú dôveryhodné správy... že Rusko drancuje ukrajinský export obilia, aby ho predalo pre svoj vlastný zisk," povedal Blinken na konferencii amerického rezortu diplomacie o otázkach potravinovej bezpečnosti v súvislosti s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajine.



Americký minister zahraničných vecí podľa AFP poukázal aj na to, že Moskva blokuje Ukrajinu vo vývoze jej vlastného obilia.



Vojna má podľa Blinkena "zničujúci vplyv na globálnu potravinovú bezpečnosť", pretože Ukrajina je jednou z obilníc sveta.



Denník The New York Times v pondelok informoval, že množstvo nákladných plavidiel opustilo Ruskom kontrolované ukrajinské prístavy, pričom podľa amerických predstaviteľov viezli lode "ukradnuté ukrajinské obilie".



Spojené štáty podľa denníka upozornili na zásielky 14 krajín, väčšinou v Afrike, pretože mnohé z nich sú závislé od dovozu obilia a už teraz čelia výrazne obmedzeným dodávkam.



Blinken uviedol, že ruské námorníctvo zabránilo prepravcom obilia opustiť ukrajinský čiernomorský prístav Odesa v snahe "vydierať" svet, aby podporil Moskvou vedenú vojnu na Ukrajine, píše AFP.



"Ruská námorná blokáda v Čiernom mori práve teraz zabraňuje tomu, aby bolo ukrajinské obilie dopravené do jeho bežných destinácií," upozornil šéf americkej diplomacie.



"Niekde tam je zhruba 20 miliónov ton pšenice, ktorá uviazla v silách blízko Odesy, ako aj na lodiach doslova naplnených obilím, ktoré uviazli v prístave Odesy kvôli tejto ruskej blokáde," dodal.



Podľa Blinkena pritom ide o zámernú stratégiu ruského prezidenta Vladimira Putina prinútiť zvyšok sveta "ustúpiť mu" a zrušiť sankcie voči Rusku. "Inými slovami, celkom jednoducho povedané, je to vydieranie," uzavrel podľa AFP minister zahraničných vecí USA.