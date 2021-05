Blinken pokračuje návštevou Egypta a Jordánska v blízkovýchodnej ceste

Na snímke vľavo americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a vpravo egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí počas stretnutia v prezidentskom paláci v Káhire 26. mája 2021. Foto: TASR/AP

Káhira 26. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval v stredu do Egypta, kde pokračuje vo svojej blízkovýchodnej ceste i v snahe posilniť prímerie medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktoré sa podarilo dosiahnuť po 11 dňoch vojenského konfliktu. Informovala o tom agentúra AP.Šéf americkej diplomacie sa má stretnúť s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím, ministrom zahraničných vecí Sámihom Šukrím a šéfom egyptských tajných služieb Abbásom Kámilom.Do Egypta sa Blinken presunul po pondelňajších intenzívnych rokovaniach s izraelskými a palestínskymi lídrami v Jeruzaleme a predjordánskom Ramalláhu. Počas týchto rokovaní dal Blinken jasne najavo, že USA sa momentálne neplánujú bezprostredne snažiť o iniciovanie mierových rokovaní medzi oboma stranami. Čiastočne to zdôvodnil neúspešným úsilím bývalej administratívy v tejto záležitosti. Vyjadril ale nádej, že sa podarí vytvoriť, ktoré možno povedie k mierovým rokovaniam.Blinken pred odchodom zo židovského štátu odovzdal izraelskému prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi od šéfa Bieleho domu Joea Bidena pozvánku na návštevu Spojených štátov. Rivlin toto pozvanie prijal, ako uviedla jeho kancelária vo vyhlásení.Na stretnutí s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom Blinken zdôraznil, že Biden zaujme na rozdiel od jeho predchodcu Donalda Trumpa v otázke izraelsko-palestínskeho konfliktu nestrannejší postoj.Neskôr v stredu má Blinken odcestovať do Jordánska, kde má naplánované stretnutie s tamojším kráľom Abdalláhom II. a ďalšími predstaviteľmi.Egypt a Jordánsko - ktoré sú spojencami USA a s Izraelom uzavreli mierové dohody - nazval Blinken kľúčovými hráčmi čo sa týka snáh o zaistenie pokoja v regióne. Obe krajiny totiž v konflikte medzi Izraelom a Palestínčanmi často zohrávajú úlohu mediátora.povedal Blinken v utorok večer novinárom.Blinken v utorok tiež oznámil, že Washington plánuje opätovne otvoriť svoj konzulát pre Palestínčanov v Jeruzaleme. Ide o ústretový krok voči Palestínčanom po tom, čo ho administratíva bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa zatvorila v roku 2019.