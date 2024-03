Blinken potvrdil, že Keňa vyšle na Haiti policajnú misiu

Washington 14. marca (TASR) - Kenský prezident William Ruto potvrdil plány na vyslanie policajnej misie na Haiti. Oznámil to v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informuje TARS podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Keňa sa ponúkla, že bude viesť policajnú misiu na Haiti zmietanom nepokojmi, ktorú z veľkej časti financuje Organizácia Spojených národov a Kanada. V utorok však Nairobi ohlásilo, že misiu odkladá pre pondelkovú rezignáciu haitského premiéra Ariela Henryho, ktorý odstúpil na základe dohody presadenej karibskými lídrami a Spojenými štátmi.



Blinken v stredu uviedol, že telefonoval s Rutom a hovoril s ním o prechodnej rade, ktorá má pred voľbami vymenovať nového haitského premiéra. Kenský prezident "potvrdil pripravenosť Keni viesť misiu" po sformovaní tejto novej rady – k čomu by podľa šéfa americkej diplomacie malo prísť v nasledujúcich dňoch – a po vymenovaní dočasného premiéra, uviedol Blinken.



"Nič z tohto nie je jednoduché. Nestane sa to zo dňa na deň," povedal šéf americkej diplomacie.



Južné velenie americkej armády medzičasom oznámilo, že vysiela protiteroristický tím námorníkov, ktorí majú posilniť bezpečnosť amerického veľvyslanectva na Haiti. Okrem toho majú pomôcť aj s odchodom zamestnancov, ktorí nie sú nevyhnutne potrební pre fungovanie veľvyslanectva.



Čiastočne stiahnutie menej potrebných zamestnancov z Haiti pritom z bezpečnostných dôvodov ohlásila v stredu i OSN. Hovorca OSN nespresnil koľkých zamestnancov evakuujú. OSN na Haiti zamestnáva 267 medzinárodných pracovníkov a 1220 miestnych občanov.



OSN tiež v stredu ohlásila zriadenie vzdušného mosta medzi Dominikánskou republikou a Haiti na prepravu pomoci do tejto nepokojmi zmietanej karibskej krajiny.



Haiti je chudobná a dlho politicky nestabilná krajina. Bezpečnostná situácia sa v tejto karibskej krajine však ešte viac zhoršila po vražde prezidenta Jovenela Moiseho v roku 2021. Nedostatočne vyzbrojená haitská polícia nedokáže udržať bezpečnosť, pričom zosilneli protesty proti premiérovi Henrymu, ktorý prebral vedenie krajiny po atentáte na Moiseho.



Kríza na Haiti sa v uplynulých týždňoch prehĺbila po tom, ako ozbrojené gangy začali koncom februára vyvolávať chaos v hlavnom meste Port-au-Prince s cieľom zosadiť Henryho. Ten napokon v noci na utorok súhlasil, že sa vzdá svojej funkcie.



Karibské spoločenstvo (CARICOM) následne oznámilo plán na zriadene prechodnej rady. Zdá sa však, že plán na vymenovanie nového vedenia na Haiti by mohol byť ohrozený, keďže niektoré haitské politické strany ho v stredu odmietli, upozornila agentúra AP.