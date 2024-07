Blinken poukázal na podporu Ukrajiny, ak USA pod Trumpom vycúvajú

Washington 20. júla (TASR) - Ukrajina smeruje k tomu, aby bola schopná "postaviť sa vojensky na vlastné nohy", povedal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na bezpečnostnom fóre v Aspene v americkom štáte Colorado, dodajúc, že viac ako 20 ďalších krajín sa zaviazalo zachovať ich vlastnú vojenskú a finančnú pomoc Ukrajine aj keby Spojené štáty na čele s iným prezidentom mali stiahnuť svoju podporu.



Blinken tak po prvýkrát priamo pripustil možnosť, že exprezident Donald Trump by mohol vyhrať novembrové voľby a vycúvať zo záväzkov voči Ukrajine.



USA pod vedením prezidenta Joea Bidena sú najdôležitejším podporovateľom viac ako dvojročného boja Ukrajiny proti ruskej invázii.



Trumpove verejné vyhlásenia sa pohybujú medzi kritikou pomoci USA Ukrajine a jej podporou, zatiaľ čo jeho kolega z volebnej kampane, senátor JD Vance, je lídrom republikánskych snáh o blokovanie americkej vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine od začiatku ruskej invázie v roku 2022.



Obavy Ukrajiny a jej podporovateľov, že krajina by mohla prísť o životne dôležitú podporu USA, vzrástli, nakoľko Trumpova kampaň momentálne silnie a Bidenova ochabuje.



Blinken v piatok vyhlásil, že každá nová administratíva bude musieť brať do úvahy silnú podporu Ukrajiny u oboch politických strán v Kongrese v záujme čeliť pokusom ruského prezidenta Vladimira Putina o rozšírenie územia a vplyvu Moskvy.



"Každá administratíva má, samozrejme, možnosť určiť si svoju vlastnú politiku," povedal Blinken. Poukázal však na bezpečnostné dohody, ktoré Spojené štáty a viac ako 20 ďalších spojencov podpísali na summite NATO vo Washingtone tento mesiac. Samotná Ukrajina je na ceste k tomu, aby sa "vojensky, ekonomicky a demokraticky postavila na vlastné nohy", dodal.