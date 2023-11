Blinken požiada Izrael, aby minimalizoval utrpenie civilistov v Gaze

Washington 2. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken požiada Izrael, aby podnikol kroky na ochranu civilistov v pásme Gazy. Blinken to avizoval vo štvrtok pred odletom na Blízky východ. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Budeme hovoriť o konkrétnych krokoch, ktoré môžu a mali by byť podniknuté na minimalizáciu ujmy spôsobenej mužom, ženám a deťom v Gaze," povedal Blinken. "K tomuto sa Spojené štáty zaviazali," dodal.



Šéf americkej diplomacie zopakoval, že Izrael má podľa USA "právo a povinnosť brániť sa" po útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra. Zároveň však vyjadril zármutok nad úmrtiami Palestínčanov, ktoré pobúrili veľkú časť arabského sveta.



"Keď vidím palestínske dieťa vytiahnuté z trosiek zrútenej budovy zasiahne ma to rovnako, ako keď vidím (zranené) dieťa v Izraeli alebo kdekoľvek inde... Takže je to niečo, na čo máme povinnosť reagovať, a budeme," uviedol Blinken, ktorý sa má v piatok stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Americký minister zahraničných vecí zároveň potvrdil, že sa bude snažiť zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu medzi Izraelom a Hamasom po tom, ako na Izrael v uplynulých dňoch útočili aj Iránom podporované libanonské hnutie Hizballáh a jemenskí húsijskí povstalci. "Niektorými našimi krokmi sme dali jasne najavo, že sme odhodlaní zabrániť akejkoľvek eskalácii".