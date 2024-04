Blinken požiadal Čínu, aby odradila Irán od útoku na Izrael

Washington 12. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken požiadal Čínu a svojich rezortných kolegov z ďalších krajín, aby využili svoj vplyv a odradili Irán od útoku na Izrael. Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Blinken telefonoval so svojimi kolegami z Číny, Turecka, Saudskej Arábie a Európy, "aby im jasne povedal, že eskalácia nie je v nikoho záujme a krajiny by mali naliehať na Irán, aby neeskaloval situáciu", uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



Šéf americkej diplomacie telefonicky hovoril aj s izraelským ministrom obrany Joavom Galantom, aby mu - po vyhrážkach Iránu - zopakoval silnú podporu USA pre Izrael, dodal Miller.



Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí opakovane hrozil Izraelu odvetou za minulotýždňový nálet na sídlo iránskeho konzulátu v sýrskej metropole Damask, pri ktorom zahynulo niekoľko vysokopostavených predstaviteľov iránskych revolučných gárd. Útok je pripisovaný Izraelu, ktorý svoju zodpovednosť nepoprel.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová vo štvrtok povedala, že Spojené štáty "varovali Irán" v súvislosti s vyhrážkami voči Izraelu.



Washington viackrát verejne žiadal Peking, aby sa viac angažoval v riešení krízy na Blízkom východe, a to aj prostredníctvom tlaku na Irán, ktorý podporuje palestínske radikálne hnutie Hamas. Čína zasa kritizovala Spojené štáty za to, že sú na strane Izraela.