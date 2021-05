Blinken predstavil na summite G7 v Londýne nový prístup USA ku KĽDR

Londýn 3. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok v Londýne otvoril prvé prezenčne konané stretnutie šéfov diplomacií skupiny G7 po dvoch rokoch. Vo svojom príhovore okrem iného predstavil prístup vlády amerického prezidenta Joea Bidena k Severnej Kórei, ktorý už Pchjongjang medzičasom odsúdil.



Trojdňová ministerská schôdzka v Londýne sa koná v čase, keď Indiu pustoší pandémia choroby COVID-19, zatiaľ čo v západných krajinách sa pandemická situácia postupne stabilizuje a zlepšuje, uviedla agentúra AFP. Summit šéfov diplomacií z klubu bohatých krajín má za cieľ diskusiu o výzvach po prekonaní tejto krízy a prípravu summitu G7, ktorý sa bude konať v júni na juhozápade Anglicka.



Na diskusie v Londýne boli pozvaní i zástupcovia Indie, Južnej Kórey, Juhoafrickej republiky a Bruneja, ktorý predsedá Združeniu krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).



Ministri G7 sa budú zaoberať aj rastúcim napätím vo vzťahoch s Ruskom a Čínou, ako aj rozhovormi o oživení iránskej jadrovej dohody.



Blinken sa medzičasom vo svojom hoteli osobitne stretol s ministrami zahraničných vecí Japonska a Južnej Kórey. Tieto schôdzky sa uskutočnili len niekoľko dní po tom, čo Biden dokončil revíziu politiky USA voči KĽDR.



Ministerstvo zahraničných vecí USA vo svojich vyhláseniach uviedlo, že juhokórejský minister zahraničných vecí Čchung Ui-jong a šéf japonskej diplomacie Tošimicu Motegi, ktorí sa v stredu opäť stretnú s Blinkenom na trojstranných rokovaniach, sa so svojím americkým kolegom zhodli na cieli, ktorým je denuklearizácia Kórejského polostrova.



Ako pripomenula agentúra AFP, Biden po svojom nástupe do Bieleho domu nariadil vyhodnotiť politiku USA voči KĽDR. Následne vo svojom prvom prejave pred oboma komorami Kongresu USA od nástupu do funkcie povedal, že využije "diplomaciu, ako aj prísne odstrašovanie", aby obmedzil nukleárne ambície Severnej Kórey.



Biely dom minulý piatok uviedol, že jeho cieľom zostáva "úplná denuklearizácia Kórejského polostrova".



Spojené štáty zaujmú vo vzťahu ku KĽDR "prispôsobený a praktický prístup", pričom preskúmajú diplomatické možnosti, povedala na tlačovej konferencii Bidenova hovorkyňa Jen Psakiová. Nespresnila, o aké diplomatické iniciatívy pôjde, no tvrdila, že Biden sa poučil zo skúseností predošlých amerických vlád, ktoré desaťročia zápasili s ťažkosťami, pokiaľ ide o diktatúru v Pchjongjangu a jej jadrový zbrojný program.



Washington sa podľa nej nebude "zameriavať na dosiahnutie veľkej dohody", čím zrejme narážala na snahy predošlého amerického prezidenta Donalda Trumpa, alebo na rezervovanejší postoj nazývaný aj "strategická trpezlivosť", aký zaujal Barack Obama.



Blinken počas svojich schôdzok v rámci summitu G7 poukázal v diskusii so zástupcami Japonska a Bruneja aj na nepokoje v Mjanmarsku. O tejto téme sa hovorilo niečo viac ako týždeň po tom, čo lídri ASEAN-u pozvali šéfa mjanmarskej junty na summit svojho združenia a žiadali skoncovať s násilnosťami v Mjanmarsku.



Blinken a japonský minister zahraničných vecí "hovorili o naliehavej potrebe vrátiť Barmu späť na cestu k demokracii a žiadať vyvodenie zodpovednosti voči vojenskej junte", uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení, v ktorom použilo bývalý názov Mjanmarska.



Po summite G7 odcestuje Blinken na Ukrajinu, aby takto demonštroval "neochvejnú" podporu USA pre túto krajinu po tom, ako sa k jej hraniciam s Ruskom začali v uplynulých týždňoch presúvať ruské jednotky, čo vyvolalo obavy z ďalšieho vojnového konfliktu.