Blinken pri odchode z Izraela vyzval na ukončenie vojny v Gaze

Tel Aviv 23. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na záver svojej návštevy v Tel Avive vyzval Izrael, aby využil príležitosť vytvorenú rozbitím značnej časti kapacity Hamasu a zabitím vodcu tohto hnutia Jahju Sinwára a ukončil vojnu v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Sinwára, považovaného za strojcu útoku palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023, izraelská armáda zlikvidovala minulý týždeň v meste Rafah na juhu Pásma Gazy.



"Od 7. októbra pred rokom dosiahol Izrael väčšinu svojich strategických cieľov, pokiaľ ide o Gazu. Teraz je čas premeniť tieto zdary na trvalý strategický úspech. A zostávajú už len dve veci: dostať rukojemníkov domov a ukončiť vojnu s vedomím toho, čo bude nasledovať," uviedol šéf americkej diplomacie.



Izraelské bombardovanie a pozemná operácia v Pásme Gazy, ktoré nasledovali ako reakcia na útok Hamasu, podľa Reuters palestínsku enklávu zdevastovali. Väčšina tamojšej populácie bola tiež nútená utiecť zo svojich domovov a ukryť sa v dočasných prístreškoch.



Blinken tvrdí, že Izrael dosiahol pokrok v otázke dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, no je potrebné urobiť viac a túto pomoc udržať. USA sa podľa jeho slov momentálne snažia získať jasnú predstavu o správe a bezpečnosti v tejto palestínskej enkláve po skončení vojny.



Zopakoval, že Spojené štáty plne odmietajú, aby Izrael toto územie opätovne okupoval. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ho tiež uistil, že Izrael nemá žiadne takéto plány.



V reakcii na iránsky útok na Izrael z 1. októbra by sa mal Izrael vyhnúť tomu, aby došlo k "väčšej eskalácii", zdôraznil americký diplomat.



Pri odchode z Tel Avivu Blinken vyzval Izrael, aby využil "neuveriteľnú príležitosť" a urovnal aj vzťahy so Saudskou Arábiou. Proces normalizácie je pozastavený vojnou v Pásme Gazy, pripomenula agentúra AFP. Do Rijádu sa Blinken presunie v rámci širšej návštevy na Blízkom východe, ktorú Washington považuje za príležitosť obnoviť rozhovory o prímerí v Gaze.