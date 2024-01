Blinken pricestoval do Ammánu v snahe zmierniť napätie v regióne

Ammán 7. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval v sobotu vo večerných hodinách do jordánskej metropoly Ammán v rámci svojej cesty po Blízkom východe, zameranej na snahu zabrániť rozšíreniu ozbrojeného konfliktu medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v tomto regióne. Na platforme X to v nedeľu skoro ráno uviedol Blinkenov hovorca Matthew Miller. TASR informuje podľa agentúrDPA a AFP.



"Jordánsko je nevyhnutým partnerom v pomoci zabrániť rozšíreniu konfliktu v regióne," napísal Miller. "Sme vďační za ich vodcovskú úlohu pri umožnení dodávok pomoci civilistom v Gaze," dodal.



Blinken do Ammánu priletel po tom, čo sa v sobotu zastavil na gréckom ostrove Kréta. Predtým sa v priebehu dňa stretol aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom v Istanbule.



Ide už o štvrtú blízkovýchodnú cestu Blinkena za uplynulé štyri mesiace. Okrem Ammánu sa chystá navštíviť Katar, Spojené arabské emiráty (SAE), Saudskú Arábiu, Izrael, Predjordánsko i Egypt, informoval jeho úrad.



Počas svojej cesty sa šéf americkej diplomacie bude usilovať diskutovať o konkrétnych krokoch, ako by mohli predstavitelia v tomto regióne využiť svoj vplyv v záujme vyhnúť sa eskalácie vojny v Gaze.



Washington chce tiež zaistiť zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci do Gazy i prepustenie zvyšných rukojemníkov, ktorých tam zadržiavajú militanti palestínskeho radikálneho hnutia Hamas.



Invázia izraelskej armády v Pásme Gazy je odpoveďou na útoky, ktoré 7. októbra uskutočnili ozbrojenci z Hamasu a ďalších militantných skupín na území Izraela. Pri útokoch zahynulo približne 1200 ľudí vrátane vyše 800 civilistov. Ďalších zhruba 250 ľudí militanti uniesli.



Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy zahynulo podľa najnovšej štatistiky viac než 22.722 ľudí.



Zvýšil sa tiež počet cezhraničných prestreliek na hraniciach medzi Izraelom a Libanonom a útoky na lodnú dopravu v Červenom mori.