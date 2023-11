Blinken pricestoval do Izraela, chce zmierniť trápenie ľudí v Gaze

Tel Aviv 3. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok pricestoval do Izraela. Potvrdil to spravodajca tlačovej agentúry AFP, ktorý s ním cestoval. Návšteva ministra sa bude zameriavať na minimalizáciu utrpenie civilistov vo vojne v palestínskom pásme Gazy.



Blinken pred odchodom povedal, že bude od vlády Izraela žiadať "konkrétne opatrenia", aby sa sa zmiernilo utrpenie palestínskych civilistov. Pripomenul, že prezident USA Joe Biden vyzval na humanitárne prestávky v konflikte.



Izrael je Blinkenovou prvou zastávkou na ďalšej ceste po Blízkom východe. Následne odcestuje do Jordánska.



Izrael má podľa USA "právo a povinnosť brániť sa" po brutálnych útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra, zopakoval šéf americkej diplomacie. Vyjadril tiež zármutok nad úmrtiami Palestínčanov, ktoré pobúrili veľkú časť arabského sveta.



"Keď vidím palestínske dieťa vytiahnuté z trosiek zrútenej budovy, zasiahne ma to rovnako, ako keď vidím (zranené) dieťa v Izraeli alebo kdekoľvek inde... Takže je to niečo, na čo máme povinnosť reagovať, a budeme," uviedol pred cestou Blinken. V piatok sa má stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Minister potvrdil, že sa bude snažiť zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. Na Izrael v uplynulých dňoch útočili aj Iránom podporované libanonské hnutie Hizballáh a jemenskí húsijskí povstalci. "Niektorými našimi krokmi sme dali jasne najavo, že sme odhodlaní zabrániť akejkoľvek eskalácii," povedal Blinken.