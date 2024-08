Blinken pricestoval do Mongolska,vyzval na prímerie na Blízkom východe

Ulanbátar 1. augusta (TASR) - Minister zahraničných vecí Antony Blinken po príchode do Mongolska, ktoré je poslednou zastávkou jeho desaťdňovej cesty po Ázii, vyzval vo štvrtok "všetky strany" na Blízkom východe, aby skončili s krokmi vedúcimi k eskalácii a dosiahli prímerie v Pásme Gazy.



Dosiahnutie mieru "začína s prímerím" a dosiahnuť prímerie si predovšetkým vyžaduje rokovania všetkých strán a koniec podnikania akýchkoľvek krokov, ktoré by viedli k eskalácii, povedal Blinken podľa agentúry AFP reportérom v Mongolsku.



Blinkenova cesta po Ázii je zamerané na boj proti vplyvu Číny, aj keď Washington trvá na tom, že voči Pekingu nevedie tzv. politiku zadržiavania, ktorá vznikla ešte v počiatkoch studenej vojny. Počas svojho turné navštívil Laos, Vietnam, Japonsko, Filipíny i Singapur.



V Tokiu a Manile Blinken spolu s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom napr. oznámili tesnejšie vojenské a obranné väzby s Japonskom a Filipínami, a to v súvislosti s tým, čo označili za "provokácie" Pekingu, najmä v Juhočínskom mori.



Blinken v stredajšom rozhovore pre Channel NewsAsia ozrejmil, že "na každom z týchto spojenectiev je dôležité, že každé z nich má obranný charakter". Zdôraznil, že neexistuje žiadny projekt, ktorý by si nárokoval územie iného štátu.



Pokiaľ ide o Mongolsko, Spojené štáty uviedli, že majú v úmysle rozvíjať tam tesnejšie vzťahy a udržiavať s Mongolskom, ktoré má historické väzby s Ruskom, ako aj rozhodujúce obchodné vzťahy s Čínou, "komplexný strategický dialóg".



Blinken o tom bude v Ulanbátare rokovať s premiérom Luvsannamsrajom Ojun-Erdenem, ktorého vládnuca strana v júnových parlamentných voľbách stratila väčšinu, a s prezidentom Uchnaagijnom Chürelsüchom.



Pred odletom do Washingtonu sa má Blinken zúčastniť aj na oslave kočovníckeho sviatku nádam, na ktorom sa, často v tradičnom odeve, súťaží v zápasení, lukostreľbe a konských dostihoch.