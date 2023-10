Blinken pricestoval na návštevu Izraela

Tel Aviv 12. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval vo štvrtok do Tel Avivu, aby prejavil solidaritu Izraelu po bezprecedentnom útoku militantného hnutia Hamas. Informuje o tom spravodajca agentúry AFP, ktorý do Tel Avivu priletel s Blinkenom.



Blinken by sa mal v Izraeli stretnúť s premiérom Benjaminom Netanjahuom. Z Izraela neskôr odcestuje do Jordánska.



Útoky Hamasu si na území Izraela vyžiadali už najmenej 1200 mŕtvych a približne 2400 zranených. Izraelská armáda informovala, že medzi obeťami na životoch je aj prinajmenšom 189 vojakov.



Izrael v reakcii na bezprecedentný útok letecky i delostrelecky bombardoval ciele Hamasu v pásme Gazy, kde v dôsledku toho zahynulo už prinajmenšom 1203 ľudí a ďalších približne 5800 utrpelo zranenia, informovalo vo štvrtok ráno palestínske ministerstvo zdravotníctva.