Blinken príde cez víkend do Európy na stretnutie NATO

Washington 12. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v sobotu vycestuje do Nemecka, aby sa tam zúčastnil na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO, ktoré sa bude týkať vojny na Ukrajine. TASR o tom informovala na základe správy agentúry Reuters a denníka The Guardian.



"(V sobotu) 14. mája pocestuje minister (Blinken) do Berlína, aby sa tam zúčastnil na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO, na ktorom budú Spojenci a partneri hovoriť o ich jednotnej odpovedi na pokračujúcu brutálnu vojnu proti Ukrajine a o nadchádzajúcom summite lídrov v Madride," uvádza vo vyhlásení americké ministerstvo zahraničných vecí.



Šéfov diplomacie krajín NATO pozvala do Berlína na neformálne stretnutie minulý mesiac nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Stretnutie sa navyše uskutoční v čase, keď sa vedúci predstavitelia Fínska vyjadrili v prospech vstupu ich krajiny do Aliancie.



V nedeľu následne Blinken pocestuje do Paríža, kde sa zúčastní na druhom stretnutí ministrov transatlantickej Rady pre obchod a technológie spolu s americkou obchodnou zástupkyňou Katherine Taiovou a ministerkou obchodu Ginou Raimondovou.