Blinken prisľúbil pomoc Spojených štátov pre strednú Áziu

Astana 28. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok prisľúbil pomoc Spojených štátov pre strednú Áziu s cieľom znížiť závislosť tohto regiónu od Ruska. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Blinken zároveň potvrdil podporu bývalým stredoázijským sovietskym republikám, ktorých situáciu zneistila súčasná vojna na Ukrajine.



Niekoľko dní po výročí ruskej invázie na Ukrajinu sa šéf americkej diplomacie stretol so svojimi partnermi zo všetkých piatich stredoázijských krajín. Dlhodobo najvyššiu mocenskú a ekonomickú pozíciu v regióne má Moskva a rastie tiež vplyv susednej Číny.



Blinken v utorok oznámil novú podporu pre región vo výške 25 miliónov dolárov, ktorá dopĺňa predchádzajúcich 25 miliónov dolárov oznámených vlani v septembri. Cieľom je pomôcť stredoázijským krajinám pri diverzifikácii obchodných trás a vytváraní pracovných miest.



Tieto iniciatívy zahŕňajú vzdelávanie v anglickom jazyku, rozvoj elektronických platobných systémov a odbornú prípravu pre migrujúcich pracovníkov.



"Opätovne potvrdzujem, že USA neochvejne podporujú Kazachstan v slobodnom rozhodovaní o svojej budúcnosti, a to najmä v čase, keď si pripomíname rok od začiatku rozsiahlej invázie Ruska na Ukrajinu," povedal Blinken na tlačovej konferencii.



V príhovore k partnerom z Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu uviedol, že Spojené štáty podporujú ich "suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť".



V hlavnom meste Astana sa neskôr stretol s kazašským prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom, ktorý "ocenil" podporu USA pre suverenitu Kazachstanu. Bez bližších podrobností pred novinármi uviedol, že dostal tri osobné odkazy od prezidenta USA Joea Bidena.



"So Spojenými štátmi sme si vybudovali veľmi dobré a spoľahlivé dlhodobé partnerstvá v mnohých strategicky dôležitých oblastiach," povedal Tokajev.



Šéf americkej diplomacie neskôr odcestuje do Uzbekistanu. Spolu s Kazachstanom ho predstavitelia USA považujú za krajinu najviac otvorenú budovaniu vzťahov s Washingtonom.