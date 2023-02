Blinken prisľúbil Turecku a Sýrii ďalšiu pomoc vo výške 100 miliónov

Ankara 19. februára (TASR) — Spojené štáty poskytnú ďalších 100 miliónov dolárov na pomoc oblastiam v Turecku a Sýrii, ktoré 6. februára postihlo ničivé zemetrasenie. Po príchode na dvojdňovú oficiálnu návštevu Turecka to v nedeľu oznámil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informuje TASR na základe správy televízie TRT World a agentúry Reuters.



Blinken pricestoval do Turecka z bavorskej metropoly Mníchov, kde sa zúčastnil na každoročnej bezpečnostnej konferencii. Po prílete na leteckú základňu Incirlik, ktorá je kľúčovým logistickým centrom pre distribúciu pomoci pri katastrofách, si s tureckým rezortným partnerom Mevlütom Čavušoglom z vrtuľníka pozrel skazu v neďalekej provincii Hatay, jednom v najviac postihnutých regiónov.



"Keď vidíte ten rozsah škôd... je jasné, že obnova si vyžiada obrovské úsilie," povedal Blinken.



Konkretizoval, že nový balík americkej pomoci zahŕňa 50 miliónov dolárov pre utečenecké a migračné fondy a 50 miliónov dolárov v podobe humanitárnej pomoci.



Americký prezident Joe Biden oznámil niekoľko dní po zemetrasení uvoľnenie 85 miliónov dolárov pre Turecko a Sýriu. USA vyslali do oblasti aj pátrací tím, zdravotnícky materiál a vybavenie.



Podľa oficiálnych údajov zverejnených v nedeľu počet obetí zemetrasenia v Turecku stúpol na 40.689. Celkový počet obetí zemetrasenia vrátane Sýrie je 44.377.



Blinken sa v nedeľu stretol aj s americkými a tureckými vojakmi, ako aj s rodinami príslušníkov tureckej armády postihnutými zemetrasením. Následne odletí do Ankary, kde sa v pondelok stretne s tureckými predstaviteľmi vrátane prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Na programe rokovaní má byť okrem následkov zemetrasenia aj téma vstupu Švédska a Fínska do NATO. Ankara blokuje najmä členstvo Švédska, od ktorého požaduje vydanie členov teroristických skupín.



Blinken pricestoval do Turecka až dva roky po nástupe do funkcie. Podľa analytikov je to spôsobené napätými bilaterálnymi vzťahmi, ktoré sa zhoršili v roku 2019, keď Ankara kúpila ruské systémy protiraketovej obrany. Spojené štáty tiež znepokojujú jej úzke vzťahy s Moskvou.