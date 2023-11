Blinken prisľúbil Ukrajine vytrvalú pomoc počas nadchádzajúcej zimy

Washington 14. novembra (TASR) - Šéf americkej diplomacie Antony Blinken v pondelok prisľúbil nepretržitú pomoc USA Ukrajine vrátane podpory pri prekonaní nadchádzajúcej zimy v súvislosti s obavami, že Rusko bude opätovne útočiť na energetickú infraštruktúru tejto krajiny. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Blinken sa vo Washingtone nakrátko stretol so šéfom kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijom Jermakom. Rokovali spolu o krokoch, "ktoré môžeme podniknúť spolu s Ukrajinou v záujme posilnenia jej infraštruktúry pre nadchádzajúcu zimu", spresnil hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



Ako pripomenul, počas uplynulej zimy sa Rusko pokúšalo zničiť zariadenia energetickej infraštruktúry na Ukrajine, v dôsledku čoho zostali tisíce tamojších obyvateľov na dlhší čas bez kúrenia či elektriny. "Veľmi ľahko to môžu urobiť znova," podotkol Miller.



Samotný Jermak sa na sociálnej sieti X (predtým Twitter) poďakoval Blinkenovi za podporu USA pre Kyjev, píše AFP. Ako zároveň dodal, Ukrajinci sú "dojatí" halloweenskymi kostýmami Blinkenových detí - syn šéfa rezortu diplomacie USA sa totiž na halloweensky večierok v Bielom dome obliekol do kostýmu pripomínajúceho charakteristickú vojenskú kombinézu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kým jeho dcéra mala šaty vo farbách žlto-modrej ukrajinskej vlajky, konštatuje AFP.