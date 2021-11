Blinken prisľúbil, že takzvanému havanskému syndrómu príde na koreň

Washington 6. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok prisľúbil, že "príde na koreň" takzvanému havanskému syndrómu, ktorý by podľa niektorých odborníkov mohol byť spôsobený ruskými mikrovlnnými zbraňami.



V snahe uistiť znepokojených amerických diplomatov, že vláda berie túto záhadnú hrozbu vážne, Blinken vymenoval dvoch vysokých predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí, ktorí budú mať na starosti, akým spôsobom bude na tento problém rezort diplomacie reagovať, informuje tlačová agentúra AFP.



Koordinátorom celkovej reakcie rezortu bude kariérny diplomat Jonathan Moor a úlohou skúsenej diplomatky Margaret Uyeharovej zasa bude zabezpečiť, že každý, kto nahlási príznaky súvisiace s týmto syndrómom, dostane plnú lekársku starostlivosť.



Podľa Blinkena jeho ministerstvo nasadzuje na americké veľvyslanectvá a diplomatické misie nové technológie, ktoré ochránia zamestnancov a pomôžu pri vyhodnocovaní hrozieb súvisiacich s týmto syndrómom.



Blinken okrem toho dodal, že ľuďom, ktorých tento nezvyčajný syndróm postihol, rezort diplomacie poskytuje terapiu v spolupráci s Univerzitou Johnsa Hopkinsa (JHU).



"My všetci v americkej vláde, a najmä my na ministerstve zahraničných vecí, sa zameriavame na to, aby sme prišli na to, čo a kto spôsobuje tieto incidenty. Staráme sa o tých, ktorých tento syndróm postihol a chránime našich ľudí," povedal Blinken.



Prvé prípady výskytu tohto syndrómu zaznamenali v roku 2016 na Kube. Výskyt ďalších prípadov odvtedy hlásili aj z iných krajín vrátane Ruska, Číny či Rakúska.



Pôvod tohto záhadného zdravotného problému nie je známy a objavili sa i špekulácie, že ho vyvolávajú elektronické zbrane. Osoby, ktoré tvrdili, že trpeli týmto syndrómom, sa sťažovali na bolesti hlavy, závraty a príznaky zodpovedajúce otrasom mozgu.



Ich stav si vo viacerých prípadoch vyžiadal niekoľkomesačnú liečbu. Hoci niektorí sú presvedčení, že ide o následky cielených energetických útokov, podľa iných by rastúci počet prípadov mohol v skutočnosti súvisieť s "masovou psychogénnou chorobou", keď sa ľudia začnú cítiť chorí po tom, ako sa dozvedia o iných ľuďoch so symptómami.