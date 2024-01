Blinken prisľúbil Zelenskému, že USA budú poskytovať pomoc Ukrajine

Davos 16. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok prisľúbil, že Spojené štáty budú aj naďalej poskytovať pomoc Ukrajine. Povedal to na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo švajčiarskom Davose, kde sa koná 54. zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Sme odhodlaní naďalej poskytovať Ukrajine pomoc a úzko spolupracujeme s (americkým) Kongresom, aby sa nám to podarilo. Viem, že naši európski kolegovia urobia to isté," povedal Blinken.



Zelenskyj sa administratíve prezidenta USA Joea Bidena poďakoval za všetku pomoc, ktorú Spojené štáty Ukrajine už poskytli. Ocenil aj skutočnosť, že pomoc Ukrajine má v Kongrese podporu oboch politických táborov.



Ukrajinský prezident konkrétne vyzdvihol dodanie amerického systému protivzdušnej obrany Patriot, vďaka ktorému sa ukrajinskej armáde podarilo zostreliť už mnoho ruských rakiet.



"Naozaj sa spoliehame na vašu obrovskú podporu. Skutočne pomáha ľuďom prežiť túto rozsiahlu ruskú agresiu," uviedol Zelenskyj.



K stretnutiu oboch lídrov sa pripojil aj Bidenov poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Spojené štáty a ich spojenci sú podľa neho odhodlaní zabezpečiť, že "Rusko neuspeje a Ukrajina zvíťazí".



Spojené štáty poslali Ukrajine od začiatku ruskej agresie vo februári 2022 vojenskú pomoc v hodnote 44 miliárd amerických dolárov. Ďalšie miliardy poskytli vo forme hospodárskej podpory a pomoci spojencom.



Dosiaľ posledný balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote štvrť miliardy dolárov USA uvoľnili vlani v decembri.



Bidenova vláda okrem toho požiadala Kongres o schválenie ďalšej podpory pre Ukrajinu vo výške 61 miliárd dolárov, ktorú spojila aj s pomocou pre Izrael a Taiwan.



Republikáni však ďalšiu pomoc pre Ukrajinu blokujú pre otázky, ktoré súvisia s vnútornou politikou USA. Exprezident Donald Trump a viacerí ďalší republikáni spochybňujú aj zmysluplnosť ďalšej pomoci, pretože si myslia, že Ukrajina už ďalšie bojové úspechy pravdepodobne nedosiahne.