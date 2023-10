Blinken privítal spustenie dodávok humanitárnej pomoci do pásma Gazy

Washington 21. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v sobotu privítal otvorenie hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a pásmom Gazy, cez ktorý začala do tejto palestínskej enklávy prichádzať humanitárna pomoc. TASR správu prezvala z agentúry AFP.



Blinken vyzval všetky zainteresované strany, aby ponechali priechod Rafah otvorený a umožnili tak pokračovanie pohybu pomoci nevyhnutnej pre obyvateľov Gazy.



Reportéri agentúry AFP videli v sobotu cez priechod Rafah do pásma Gazy prechádzať 20 kamiónov egyptského Červeného kríža, ktorý má na starosti dodávky humanitárnej pomoci.



Obyvatelia Gazy čelia veľkému nedostatku potravín, vody a liekov od útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra.



"Vyjadrili sme sa jasne: Hamas nesmie zasahovať do poskytovania tejto pomoci... Palestínski civilisti nie sú zodpovední za hrozný terorizmus Hamasu a nemali by byť nútení trpieť za jeho nemravné činy," dodal šéf americkej diplomacie.