Blinken: Putin sa snaží prekrútiť históriu, aby ospravedlnil vojnu

Washington 7. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa na pozadí osláv 77. výročia konca druhej svetovej vojny snaží "prekrútiť históriu", aby "ospravedlnil svoju nevyprovokovanú a brutálnu vojnu proti Ukrajine". Vyhlásil to v sobotu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



"V čase, keď v Európe opäť zúri vojna, musíme zvýšiť svoje odhodlanie vzdorovať tým, ktorí sa teraz snažia manipulovať s historickou pamäťou s cieľom presadzovať svoje vlastné ambície," uviedol Blinken, ktorého cituje tlačová agentúra DPA.



"Pripomínajúc si koniec druhej svetovej vojny v Európe, máme svätú povinnosť voči padlým - hovoriť pravdu o minulosti a podporovať všetkých, ktorí sa v našej dobe zasadzujú za slobodu," dodal.



Koniec druhej svetovej vojny (v Európe) sa v prevažnej miere oslavuje 8. mája, ale Rusko, Izrael, ako aj viacero postsovietskych štátov a niekoľko bývalých juhoslovanských republík oslavuje víťazstvo nad nacizmom 9. mája.



Moskva plánuje vojenskú prehliadku a očakáva sa, že Putin vystúpi s prejavom o konflikte na Ukrajine, ktorý jeho garnitúra neoznačuje za vojnu, ale za "špeciálnu operáciu".



Na moskovskom Červenom námestí sa v sobotu konala skúška pondelňajšej vojenskej prehliadky pri príležitosti Dňa víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom. Vojenská prehliadka sa uskutoční celkovo v 28 ruských mestách.



Najväčšia z nich bude v Moskve, kde sa predstaví 11.000 vojakov, 131 vojenských vozidiel a 77 vojenských vrtuľníkov a lietadiel. Kremeľ minulý týždeň oznámil, že na vojenskú prehliadku nepozval žiadnych zahraničných lídrov.



Viacerí americkí a západní predstavitelia sa začali prikláňať ku scenáru, že Putin by mohol 9. mája oficiálne vyhlásiť vojnu Ukrajine, čo by mu umožnilo plnú mobilizáciu ruských záložných síl. Kremeľ však tieto špekulácie poprel.