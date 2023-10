Blinken: Putin využíva vojnu v Gaze na oslabenie podpory Kyjevu

Washington 31. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa snaží využiť vojnu Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas na oslabenie podpory, ktorú Ukrajine poskytuje Západ. Vyhlásil to v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Putin sa snaží využiť útok Hamasu na Izrael v nádeji, že to odvedie našu pozornosť," uviedol Blinken v americkom Senáte. Podľa neho Putin dúfa, že Spojené štáty nakoniec stiahnu svoje zdroje z Ukrajiny.



V Senáte v utorok vystúpil aj americký minister obrany Lloyd Austin. Ten upozornil na to, že Putin uspeje vo svojej snahe získať časť Ukrajiny, ak Washington pozastaví pomoc Kyjevu. "Môžem vám garantovať, že bez našej pomoci bude Putin úspešný," povedal šéf amerického rezortu obrany.



Spojené štáty sú najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci Ukrajine a od začiatku invázie vyčlenili na jej podporu už takmer 44 miliárd dolárov. Avšak nesúhlas niektorých republikánov stavia budúcu pomoc pre Ukrajiny do nejasnej pozície.



Blinken pritom upozornil na to, že zastavenie americkej pomoci pre Ukrajinu by mohlo spôsobiť, že Kyjev prestanú podporovať aj iné krajiny. "Vyslalo by to správu... každej z týchto krajín, že USA opúšťajú loď," poukázal šéf americkej diplomacie.