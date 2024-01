Blinken: Regionálni lídri chcú spoluprácu pri obnove Gazy

Rijád 9. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken po pondelňajšej návšteve Saudskej Arábie potvrdil, že tam existuje "jasný záujem" o nadviazanie vzťahov s Izraelom. Uviedol tiež, že lídri všetkých šiestich krajín, ktoré v ostatných dňoch v tomto regióne navštívil, súhlasili so spoluprácou s USA v rámci snáh o obnovu a dosiahnutie dlhodobej stability v Pásme Gazy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"O (normalizácii vzťahov s Izraelom) sme hovorili vlastne na každej zastávke, samozrejme, aj tu v Saudskej Arábii... A môžem vám povedať, že je tu jasný záujem o to, aby sme v tom pokračovali," povedal Blinken po stretnutí so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. V púštnej oáze al-Ulá v provincii Medína na severozápade monarchie sa Blinken stretol aj so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom, uviedol hovorca rezortu diplomacie USA Matthew Miller.



Blinken zo Saudskej Arábie ešte v pondelok odletel do do izraelského Tel Avivu. Očakáva sa, že pri rokovaniach s izraelskou vládou sa pokúsi dosiahnuť, aby znižovala počet civilných obetí konfliktu v Pásme Gazy.



Šéf americkej diplomacie do oblasti vycestoval už po štvrtý raz od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Teraz okrem Saudskej Arábie navštívil aj Turecko, Grécko, Jordánsko, Katar a Spojené arabské emiráty.



Uviedol, že v týchto krajinách existuje "široká zhoda" týkajúca sa bezpečnosti Izraela, jednotného palestínskeho vedenia okupovaného Západného brehu a Gazy, ako aj prípadného nezávislého palestínskeho štátu.



"Nikto, s kým som hovoril, si nemyslí, že to bude ľahké... no dohodli sme sa, že budeme spolupracovať a koordinovať naše úsilie, aby sme pomohli stabilizovať a obnoviť Gazu, vytýčiť politickú cestu pre Palestínčanov a pracovať na dlhodobom mieri, bezpečnosti i stabilite," povedal Blinken. "Lídri sú pripravení prijať potrebné záväzky a urobiť ťažké rozhodnutia" pre dosihnutie pokroku, dodal.



Blinken v Saudskej Arábii diskutoval aj o útokoch jemenských húsíov (podporovaných Iránom) v Červenom mori, kde tým znemožňujú námornú dopravu. Povstalci útokmi prejavujú solidaritu s Palestínčanmi. Situácia je obzvlášť dôležitá aj pre samotný Rijád, ktorý dlhodobo vedie koalíciu bojujúcu proti jemenským povstalcom.