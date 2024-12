Blinken rokoval s jordánskym kráľom o Sýrii, presunul do Turecka

Akaba/Ankara 12. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken navštívil vo štvrtok Jordánsko, kde s tamojším kráľom Abdalláhom II. hovoril o situácii v Sýrii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Mala by byť inkluzívna, nesektárska," povedal Blinken novinárom v Akabe na margo prechodnej sýrskej vlády. "Musí presadzovať a chrániť práva všetkých Sýrčanov vrátane menšín, vrátane žien," dodal krátko pred presunom do Turecka, kde už medzičasom pristál a kde okamžite pokračoval v rozhovoroch na túto tému.



V Jordánsku tiež varoval pred potenciálnym zneužitím Sýrie ako základne pre teroristické a extrémistické skupiny, ako je Islamský štát. Zopakoval, že dôležité bude zaistiť a zničiť zásoby chemických zbraní v tejto krajine.



Podľa Blinkena ide o rozhodujúce kroky pre úspech nového vedenia Sýrie. Sú "tiež rozhodujúce pre medzinárodného uznanie a podporu, ktorú Sýria tak veľmi potrebuje po desaťročiach diktatúry, konfliktov, korupcie a izolácie," dodal.



V jordánskom meste Akaba rokoval Blinken s Abdalláhom II. aj o potrebe dosiahnutia dohody o prímerí vo vojne v Pásme Gazy, súčasťou ktorej by bolo prepustenie rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas. Uviedol to hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller.



Administratíva dosluhujúceho prezidenta USA Joea Bidena sa snaží o dosiahnutie takejto dohody, podľa Reuters však nie je zrejmé či má v regióne dostatočný vplyv na to, aby sa jej to podarilo pred januárovým návratom Donalda Trumpa do Bieleho domu. Členovia Bidenovej administratívy síce upovedomili Trumpových nominantov o svojom diplomatickom úsilí, priamo ho však s nimi nekoordinujú, a tak nie je zrejmý ani ďalší vývoj situácie.



Po nedeľnom zvrhnutí dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada sýrskymi povstalcami vykonal Izrael stovky útokov na ciele v južnej Sýrii. Blinken uviedol, že Izrael sa obáva prípadného mocenského vákua v Sýrii, ktoré by mohli vyplniť radikáli. Washington však podľa jeho slov hovorí so židovským štátom o ďalšom postupe. "Momentálne je tiež veľmi dôležité, aby sme sa všetci usilovali nevyvolať žiadne ďalšie konflikty," dodal.