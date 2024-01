Blinken rokoval so saudskoarabským korunným princom. Mieri do Izraela

Rijád 8. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken sa v pondelok stretol so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom a rokoval s ním o vojne v palestínskom Pásme Gazy.



Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa schôdzka konala v púštnej oáze al-Ulá v provincii Medína na severozápade monarchie.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller predtým podľa televízie al-Arabíja uviedol, že o úsilí zabrániť rozšíreniu konfliktu v Pásme Gazy Blinken diskutoval aj so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom, ktorý je v súčasnosti tiež v al-Ule.



Po týchto rokovaniach sa Blinken má presunúť do Izraela.



Do Saudskej Arábie Blinken pricestoval zo Spojených arabských emirátov, ktoré boli ďalšiu zastávkou jeho turné po krajinách Blízkeho východu zameraného na hľadanie riešenia extrémne napätej politickej a bezpečnostnej situácie v oblasti.



Blinken s arabskými lídrami rokuje nielen o tom, ako udržať vojnu v Pásme Gazy pod kontrolou, aby sa nerozšírila na ďalšie územia, ale aj o ďalšej budúcnosti tejto palestínskej enklávy.



"Toto je konflikt, ktorý by mohol ľahko metastázovať a spôsobiť ešte väčšiu neistotu a ešte väčšie utrpenie," upozornil Blinken v nedeľu v Katare.