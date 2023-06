Blinken: Rokovania s Iránom o jadrovej dohode zatiaľ nie sú úspešné

Washington/New York 29. júna (TASR) - Rokovania o jadrovej dohode s Iránom zatiaľ neviedli k úspechu, a to ani napriek ochote USA nájsť diplomatické riešenie. V stredu to povedal americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken na stretnutí Rady pre zahraničné vzťahy v New Yorku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Žiadna dohoda nie je na dosah," oznámil šéf americkej diplomacie.



"Uvidíme podľa ich činov," poznamenal Blinken a vyzval Teherán, aby nepodnikal kroky, ktoré by stupňovali napätie so Spojenými štátmi a na Blízkom východe.



Administratíva súčasného amerického prezidenta Joea Bidena po prevzatí úradu dúfala v obnovenie jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, od ktorej po troch rokoch odstúpil Bidenov predchodca Donald Trump, dodáva AFP.



Vlaňajšie rokovania sprostredkované Európskou úniou však boli neúspešné a masové protesty v Iráne po septembrovej smrti Mahsy Amíniovej spôsobili, že Washington prehodnocoval svoj zámer uzavrieť dohodu s Teheránom. Podľa diplomatov sa však v posledných mesiacoch obnovili nepriame rokovania sprostredkované Ománom, ktoré sa zameriavajú hlavne na postavenie amerických väzňov v Iráne.