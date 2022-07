Blinken: Rokovania so šéfom čínskej diplomacie boli konštruktívne

Bali 9. júla (TASR) - Za "konštruktívne" označil v sobotu šéf americkej diplomacie Antony Blinken rozhovory so svojím čínskym rezortným kolegom Wangom I po ministerskej schôdzke krajín G20 na indonézskom ostrove Bali. Vyjadril však znepokojenie v súvislosti s niektorými otázkami vrátane Taiwanu, informovala agentúra AFP.



Blinken a Wang I sa stretli za zatvorenými dverami deň po schôdzke šéfov diplomacií krajín G20. "Napriek zložitosti nášho vzťahu môžem s istotou povedať, že naše delegácie považovali dnešné diskusie za užitočné, úprimné a konštruktívne," povedal Blinken po nezvyčajne dlhom - až päťhodinovom - rokovaní s čínskym ministrom zahraničných vecí.



Vyjadril však obavy v súvislosti s niektorými otázkami vrátane Taiwanu, Hongkongu, ľudských práv či Ukrajiny.



"Sprostredkoval som hlboké znepokojenie Spojených štátov ohľadne čoraz provokatívnejšej rétoriky a aktivity Pekingu voči Taiwanu a v súvislosti so skutočnosťou, že je nevyhnutné zachovať mier a stabilitu v Taiwanskom prielive," zdôraznil Blinken.



Šéf diplomacie tiež vyzval Čínu, aby sa dištancovala od Ruska. Deň predtým na rokovaniach ministrov zahraničných vecí G20 na Bali západné krajiny priamo kritizovali šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova za ruskú inváziu na Ukrajinu.



Blinken Wangovi povedal, že v tejto chvíli musia všetci spoločne odsúdiť agresiu a okrem iného žiadať, aby Rusko umožnilo prístup k potravinám, ktoré kvôli vojne uviazli na Ukrajine. Ako dodal, "nie sú žiadne náznaky" toho, že by bola Moskva pripravená angažovať sa po tom, čo na rokovaniach G20 čelila záplave kritiky, cituje AFP.