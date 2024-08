Blinken: Rokovania sú posledná príležitosť na dosiahnutie prímeria

Tel Aviv 19. augusta (TASR) - Rokovania, o ktoré sa v týchto dňoch usilujú medzinárodní sprostredkovatelia, sú možno poslednou príležitosťou na dosiahnutie dohody o ukončení vojny v Pásme Gazy. Povedal to v pondelok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas návštevy Izraela, informuje TASR podľa tlačových agentúr AFP a Reuters.



"Toto je rozhodujúca chvíľa - pravdepodobne najlepšia, možno posledná príležitosť dostať rukojemníkov domov, získať prímerie a dostať všetkých na lepšiu cestu smerom k trvalému mieru a bezpečnosti," uviedol Blinken.



Rokovania s cieľom dosiahnuť prímerie a prepustenie rukojemníkov sa usilujú sprostredkovať USA, Katar a Egypt. Najnovšie kolo sa uskutočnilo minulý týždeň v katarskej Dauhe. Hnutie Hamas svojich zástupcov nevyslalo a v nedeľu odmietlo návrhy predložené na týchto rokovaniach. Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinilo z marenia snáh o dosiahnutie dohody.



Americký prezident Joe Biden v nedeľu uviedol, že dohoda medzi Izraelom a Hamasom je naďalej možná. "My sa nevzdávame," dodal s tým, že rokovania pokračujú. Účastníci sa tento týždeň zídu v egyptskej Káhire.



Jednou z nevyriešených záležitostí sú hranice medzi Pásmom Gazy a Egyptom. Netanjahu trvá na tom, že izraelská armáda musí aj naďalej kontrolovať pás pozdĺž týchto hraníc, nazývaný "Filadelfský koridor".



Ide už o Blinkenovu deviatu cestu do oblasti Blízkeho východu od začiatku konfliktu v Pásme Gazy vlani v októbri. Počas nej sa stretol aj s izraelským prezidentom Jicchakom Hercogom a v pondelok bude rokovať s Netanjahuom.