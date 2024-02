Blinken rokuje s predstaviteľmi Izraela o rukojemníkoch

Tel Aviv 8. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken rokuje vo štvrtok o zaistení prepustenia rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy s umiernenými predstaviteľmi izraelského vojnového kabinetu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Blinken sa Tel Avive stretol s Bennym Gancom a Gadim Eizenkotom, dvoma bývalými náčelníkmi generálneho štábu izraelskej armády, ktorí sa po októbrovom útoku militantného hnutia Hamas na Izrael stali členmi vojnového kabinetu premiéra Benjamina Netanjahua.



Rokovania sa zameriavajú na rukojemníkov, silnú túžbu dosiahnuť ich návrat k rodinám a na to, čo je potrebné urobiť, aby sa tak stalo, uviedol Blinken na začiatku stretnutia.



"Najnaliehavejšou záležitosťou je samozrejme nájsť spôsoby, ako priviesť rukojemníkov späť. Ak sa to stane, môžeme dosiahnuť mnoho," povedal Ganc Blinkenovi.



Blinken cestuje po krajinách Blízkeho východu počas svojej už piatej návštevy regiónu od vypuknutia vojny medzi Izraelom a Hamasom vlani v októbri. Do Izraela priniesol Blinken podľa AFP cez sprostredkovateľov v Katare odpoveď Hamasu na dohodu o rukojemníkoch.



Netanjahu v stredu odmietol požiadavky, ktorými Hamas podmienil svoj súhlas s navrhovanou dohodou o prímerí a prepustení rukojemníkov. Blinken však v reakcii uviedol, že stále vidí priestor na rokovania o vylepšení dohody a zaistení prepustenia rukojemníkov.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili vyše 1100 ľudí, zväčša civilistov. Okrem toho uniesli aj asi 250 rukojemníkov, z ktorých je v Gaze podľa Izrael stále 132. Predpokladá sa, že 29 rukojemníkov zahynulo.



Izrael v reakcii na útok prisľúbil, že Hamas zlikviduje, a jeho odvetné vzdušné útoky a pozemná ofenzíva si v Gaze podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už vyše 27.700 obetí.