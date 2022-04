Blinken: Rusi by mohli použiť chemické látky pri obliehaní Mariupola

Washington 12. apríla (TASR) - Spojené štáty v tejto chvíli nevedia potvrdiť správy o použití chemických zbraní na Ukrajine zo strany ruskej armády, avšak majú dôveryhodné informácie o tom, že Rusko by mohlo použiť chemické látky počas svojej ofenzívy s cieľom dobyť obliehané ukrajinské mesto Mariupol. Uviedol to v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Nie som v pozícii potvrdiť, či Moskva už použila chemické zbrane v Mariupole, avšak máme dôveryhodné informácie o tom, že ruské sily môžu použiť rôzne prostriedky, vrátane slzotvorného plynu zmiešaného s chemickými látkami, ktoré by zneškodnili ukrajinských bojovníkov a civilistov," uviedol Blinken. Dodal, že USA si tieto informácie vymieňajú s Ukrajinou.



Ukrajinská špeciálna jednotka Azov, ktorá v častiach zničeného mesta stále vzdoruje ruským útokom, na sociálnej sieti Telegram napísala, že ruská armáda zhodila z dronu na Mariupol "jedovatú látku neznámeho pôvodu". Pluk tiež tvrdil, že ľudia pociťovali problémy s dýchaním a mali neurologické problémy. AFP nebola schopná tieto tvrdenia overiť.



Mariupol je obliehaný už niekoľko týždňov a ukrajinské sily varujú pred jeho bezprostredným pádom do rúk ruskej armády.