Blinken: Rusi nezákonne deportujú Ukrajincov do Ruska

Washington 13. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu obvinil Rusko z násilnej deportácie 1,6 milióna Ukrajincov na svoje územie. Touto zámernou nezákonnou "filtračnou" operáciou chce Moskva podľa neho vyľudniť niektoré oblasti Ukrajiny. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Blinken tvrdí, že ľudia z okupovaných oblastí na juhu a východe Ukrajiny sú presúvaní ďaleko do vnútrozemia Ruskej federácie. "Nezákonný transport a deportácia ľudí pod ochranou je závažným porušením Štvrtej Ženevskej konvencie o ochrane civilných osôb počas vojny a je vojnovým zločinom," konštatoval.



Blinken vyhlásil, že na základe odhadov viacerých zdrojov vrátane samotnej ruskej vlády bolo do Ruska deportovaných 900.000 – 1,6 milióna Ukrajincov. Deportovali ich pritom až do odľahlých oblastí na ruskom Ďalekom východe. Dodal, že medzi deportovanými Ukrajincami sa nachádza i 260.000 detí, z ktorých niektoré násilím odobrali rodičom a v Rusku budú určené na adopciu.



Podľa Blinkena boli tieto ruské "filtračné programy" naplánované v predstihu a nápadne pripomínajú podobné operácie, ktoré Ruská federácia vykonávala aj v ďalších vojnách, napríklad v Čečensku.



"V rámci filtračných programov (ruského prezidenta Vladimira) Putina rozdeľujú rodiny a konfiškujú ukrajinské cestovné doklady, čím sa snažia zmeniť demografiu istých častí Ukrajiny," uviedol Blinken. Dodal, že Rusko sa musí za svoje činy zodpovedať.