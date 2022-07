Blinken: Ruská blokáda obilia zrejme prispela ku kríze na Srí Lanke

Bangkok 10. júla (TASR) - Ruské obmedzovanie vývozu obilia z Ukrajiny mohlo prispieť ku kríze, ktorá aktuálne prebieha na Srí Lanke, uviedol v nedeľu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Zároveň vyjadril obavy, že by to mohlo vyvolať aj ďalšie krízy vo svete. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Sme svedkami toho, že sa vplyv tejto ruskej agresie prejavuje všade. Mohol prispieť aj k situácii na Srí Lanke; máme obavy z dôsledkov na celom svete," povedal Blinken novinárom v thajskom Bangkoku.



Šéf americkej diplomacie zároveň opakovane vyzval Moskvu, aby umožnila vývoz odhadovaných 20 miliónov ton obilia z Ukrajiny, na územie ktorej Rusko vojensky vtrhlo koncom februára.



"Vo svete sme svedkami rastúcej potravinovej neistoty, ktorá sa výrazne zhoršila v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine," dodal.



Podľa Blinkena sa tento vplyv prejavil aj v Thajsku, kde kvôli blokáde "astronomicky" stúpli ceny hnojív. "To je dôležité najmä v takej dynamickej poľnohospodárskej krajine, akou je Thajsko, keď vieme, že absenciou hnojív výnosy v budúcom roku klesnú a ceny potenciálne stúpnu," povedal Blinken.



Srí Lanka sa už niekoľko týždňov zmieta v kríze a nepokojoch spôsobených ťažkým nedostatkom potravín a paliva, pripomína AFP. Tamojší prezident súhlasil, že odstúpi po tom, čo demonštranti v sobotu vtrhli do jeho rezidencie.



Rusko tvrdí, že by umožnilo vývoz ukrajinského obilia, ak ukrajinská armáda odmínuje tamojšie prístavy. Túto možnosť však Kyjev odmieta, keďže sa obáva o bezpečnosť svojho čiernomorského pobrežia.