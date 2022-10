Blinken: Ruské útoky iránskymi dronmi na civilistov sú desivé

Ottawa 28. októbra (TASR) - Ruské útoky iránskymi bezpilotnými lietadlami na Ukrajine sú "desivé", uviedol vo štvrtok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Podľa jeho slov sa budú USA a ich spojenci snažiť zabrániť dodávkam zbraní z Iránu do Ruska. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Rusko používa iránske drony na "zabíjanie ukrajinských civilistov a ničenie infraštruktúry, na ktorú sa Ukrajinci spoliehajú pri výrobe elektriny, vody a tepla", povedal Blinken počas návštevy Kanady. "Je to desivé," dodal.



Šéf amerického rezortu diplomacie prisľúbil, že Kanada a Spojené štáty budú so spojencami a partnermi naďalej spolupracovať, aby odhalili iránske dodávky zbraní pre Moskvu. Dodal, že zároveň chcú Teherán od takéhoto predaja odradiť.



Ukrajina a západné krajiny tvrdia, že pri nedávnych útokoch na viaceré ukrajinské mestá použila ruská armáda iránske bezpilotné lietadlá Šáhid-136. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu povedal, že Moskva dosiaľ použila pri útokoch na ukrajinských civilistov a infraštruktúru približne 400 iránskych dronov.



Teherán takéto obvinenia odmieta. "Nedodali sme Rusku žiadne zbrane ani drony na použitie vo vojne proti Ukrajine," uviedol tento týždeň iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján. Irán podľa jeho slov nezostane nestranný, ak sa dokáže, že jeho drony využíva Rusko v bojoch na Ukrajine.



Británia, Francúzsko a Nemecko nedávno požiadali OSN o vyšetrenie záležitosti s tým, že o používaní iránskych bezpilotných lietadiel na Ukrajine existujú "významné dôkazy z otvorených zdrojov".