Blinken: Rusko musí zaplatiť za obnovu Putinom zničenej Ukrajiny

Kyjev 14. mája (TASR) - Rusko musí zaplatiť za obnovu toho, čo šéf Kremľa Vladimir Putin zničil na Ukrajine, vyhlásil v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas svojej návštevy Kyjeva. Washington podľa neho disponuje mocou zabaviť ruský majetok v USA a použiť ho na pomoc pri obnove Ukrajiny, uvádza TASR podľa stanice BBC.



Blinken pricestoval na neohlásenú návštevu Kyjeva tri týždne po tom, ako americký Kongres po dlhom odkladaní schválil nový balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 61 miliárd dolárov. Odsúhlasená pomoc už už začala prichádzať na Ukrajinu, pričom ďalšie dodávky sú na ceste, povedal Blinken po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



"To, čo Putin zničil, by Rusko malo a musí zaplatiť za obnovu. Tak si to vyžaduje medzinárodné právo. A Ukrajinci si to zaslúžia. Kongres nám dal právomoc zabaviť ruský majetok v USA a my ju máme v úmysle využiť," povedal Blinken počas svojho prejavu na Kyjevskom polytechnickom inštitúte Igora Sikorského.



Dodal, že skupina hospodárskych vyspelých krajín G7 môže "uvoľniť miliardy dolárov a vyslať Putinovi jasný odkaz, že čas nie je na jeho strane".



Americký minister poznamenal, že do Kyjeva prichádza v kritickom momente - počas novej ruskej ofenzívy na severovýchode Ukrajiny, ktorú podľa neho podporuje Severná Kórea, Irán aj Čína.



Ukrajinu uistil, že v boji proti Rusku nie je sama. "Sme pri vás dnes a zostaneme po vašom boku," zdôraznil. Zároveň deklaroval, že Spojené štáty približujú Ukrajinu k vstupu do NATO.



Ukrajinský parlament nedávno schválil zákon, ktorý upravuje nábor nových brancov v krajine. Kontroverzná legislatíva bola prijatá po niekoľkých mesiacoch odkladov a tisíckach pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Podľa Blinkena išlo o náročné, ale nevyhnutné rozhodnutie a ocenil všetkých, ktorí sa pridali do vojenskej služby svojej krajiny.