Blinken: Rusko plánuje poskytnúť Severnej Kórei satelitnú technológiu

Soul 6. januára (TASR) - Spojené štáty sa domnievajú, že Rusko rozširuje spoluprácu so Severnou Kóreou (KĽDR) v oblasti vesmíru, a to výmenou za vyslanie vojakov do boja proti Ukrajine. V pondelok to na návšteve Južnej Kórey uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Jonhap.



"KĽDR už dostáva ruské vojenské vojenské vybavenie a výcvik. Teraz máme dôvod domnievať sa, že Moskva má v úmysle poskytnúť Pchjongjangu pokročilú vesmírnu a satelitnú technológiu," povedal Blinken na tlačovej konferencii v Soule. Zopakoval tiež nedávne tvrdenie veľvyslankyne USA pri OSN o tom, že podľa Washingtonu Rusko "môže byť blízko" oficiálnemu uznaniu Severnej Kórey ako jadrovej veľmoci.



Blinken spolu s juhokórejským rezortným kolegom Čcho Tche-julom odsúdil pondelkové odpálenie balistickej rakety KĽDR. Konštatoval, že ide o ďalšie porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.



Šéf americkej diplomacie tiež povedal, že pozícia Ukrajiny v ruskej pohraničnej Kurskej oblasti, kde Kyjev podľa Moskvy spustil novú protiofenzívu, je veľmi dôležitá pre prípadné budúce rokovania.



Vyjadril okrem toho presvedčenie, že dohoda o prímerí medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy sa dosiahne, no možno až po odchode doterajšieho amerického prezidenta Joea Bidena z funkcie 20. januára. Podľa Blinkena, ktorý sa vlani opakovane, no neúspešne pokúsil prímerie sprostredkovať, bude Bidenova administratíva pracovať "každú minútu každého dňa" na dohode o prepustení izraelských rukojemníkov zadržiavaných militantmi v Gaze.