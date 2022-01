Blinken: Rusko si musí vybrať medzi dialógom a konfrontáciou

Washington 9. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken v nedeľu uviedol, že Rusko si musí vybrať medzi dialógom a konfrontáciou. Vyjadril sa tak v relácii "State of the Union" americkej stanice CNN pred pondelkovými rokovaniami v Ženeve, na ktorých majú predstavitelia Ruska a USA hovoriť o rastúcom napätí ohľadom Ukrajiny.



"Existuje cesta dialógu a diplomacie s cieľom pokúsiť sa vyriešiť niektoré z rozporov a vyhnúť sa konfrontácii," povedal Blinken, ktorého citovala agentúra AFP. "Druhou cestou je konfrontácia a rozsiahle následky pre Rusko v prípade, že obnoví svoju agresiu voči Ukrajine. Chystáme sa otestovať, ktorým (z týchto dvoch) smerov je prezident (Vladimir) Putin pripravený vydať sa," dodal šéf americkej diplomacie.



Blinken varoval, že akýkoľvek pozitívny výsledok rokovaní bude čiastočne závisieť od ochoty Ruska upustiť od svojho agresívneho postoja, ktorý prirovnal k "atmosfére eskalácie so zbraňou pri hlave Ukrajiny". "Ak teda máme dospieť k pokroku, budeme musieť vidieť deeskaláciu, Rusko bude musieť prestať byť hrozbou, akú aktuálne predstavuje pre Ukrajinu," zdôraznil.



Blinken tiež priznal že neočakáva, že rozhovory prinesú výraznú zmenu, ale zároveň prízvukoval, že Washington môže pristúpiť k prípadným ekonomickým sankciám, ak sa Moskva nebude snažiť o diplomatické riešenie.



Rusko žiada od Západu záruky, že Ukrajina sa v budúcnosti nestane členskou krajinou NATO. Spojené štáty a ich spojenci z NATO pohrozili Moskve v prípade útoku na Ukrajinu prísnymi sankciami.



Severoatlantická aliancia už niekoľko týždňov upozorňuje na zhromažďovanie až približne 100.000 ruských vojakov neďaleko hraníc s Ukrajinou. Moskvu zároveň vystríha pred prípadnou inváziou na Ukrajinu. Rusko však plány vojenského zásahu na Ukrajine kategoricky popiera a namiesto toho obviňuje Kyjev, že rozmiestňuje svoje sily v blízkostí území na východe Ukrajiny, ktoré ovládajú proruskí separatisti.



Agentúra AP v sobotu s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu informovala, že vláda vo Washingtone je pripravená nájsť kompromis a rokovať s Moskvou o možnom obmedzení ďalšieho rozmiestňovania rakiet na Ukrajine, ako aj o nastavení maximálneho počtu vojenských cvičení USA a NATO vo východnej Európe. Rusko však v nedeľu prostredníctvom svojho ministerstva zahraničných vecí vyhlásilo, že na rozhovoroch o Ukrajine a bezpečnosti v Európe vylučuje akékoľvek ústupky Spojeným štátom.