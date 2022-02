Blinken: Rusko si vymyslí zámienku pre napadnutie Ukrajiny

New York 17. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) varoval, že ruské sily sa pripravujú na začatie útoku proti Ukrajine už v najbližších dňoch. Zároveň vymenoval niekoľko scenárov, ktoré by Rusi údajne mohli použiť ako zámienku pre inváziu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Naše informácie jasne naznačujú, že (ruské) sily vrátane pozemných jednotiek, lietadiel a lodí sa pripravujú na útok voči Ukrajine v najbližších dňoch," vyhlásil Blinken a dodal, že Moskva plánuje "vyrobiť zámienku" na útok, ktorá by mohla mať podobu falošného alebo skutočného ataku aj s prípadným použitím chemických zbraní.



"Rusko plánuje vyrobiť zámienku pre svoj útok. Môže ísť o násilnú udalosť, z ktorej bude Rusko viniť Ukrajinu, alebo o nehorázne obvinenie, ktoré Rusko vznesie proti ukrajinskej vláde. Nevieme presne, akú podobu bude (zámienka) mať. Mohlo by ísť o vykonštruované bombardovanie na území Ruska. Vymyslený nález masového hrobu, zinscenovaný útok bezpilotných lietadiel proti civilistom či falošný – ale aj skutočný útok s použitím chemických zbraní," vymenoval možné scenáre šéf americkej diplomacie. Washington sa podľa neho obáva, že operáciu pod falošnou vlajkou Moskva využije ako zámienku pre inváziu.



"(Ruská) vláda vyhlási, že Rusko musí podniknú reakciu na obranu ruských občanov alebo etnických Rusov na Ukrajine. Potom začne útočiť. Ruské rakety a bomby budú padať na Ukrajinu. Komunikačné kanály budú prerušené. Kybernetické útoky odstavia kľúčové ukrajinské inštitúcie. Potom budú ruské tanky a vojaci postupovať ku kľúčovým (ukrajinským) cieľom, ktoré už boli identifikované a zmapované v podrobných plánoch. Domnievame sa, že medzi tieto ciele patrí ukrajinské hlavné mesto mesto Kyjev," varoval minister zahraničných vecí USA.



Blinken na zasadnutí BR OSN o Ukrajine povedal, že ešte stále je čas zabrániť vojne diplomatickou cestou. Zároveň oznámil, že poslal ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi list, v ktorom navrhol osobné stretnutie "v Európe" na budúci týždeň. Okrem toho šéf americkej diplomacie od Moskvy žiada jasnú deklaráciu, že nenapadne Ukrajinu.



Rusko vyjadrenia o plánovaní invázie odmieta. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok pripustil, že situácia v bezprostrednej blízkosti ruských hraníc sa môže každú chvíľu zmeniť na "ohnivú búrku", avšak dodal, že Rusko si zachováva zodpovedný postoj a očakáva dialóg od svojich zahraničných partnerov.