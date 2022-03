Blinken: Rusko utrpí na Ukrajine strategickú porážku

Príslušníci územnej obrany ukrajinskej armády sa pripravujú na odrezanie útoku ruskej armády počas štrnásteho dňa ruskej invázie na Ukrajine 9. marca 2022 v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Washington 9. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken je presvedčený, že Rusko vo vojne na Ukrajine utrpí strategickú porážku. Uviedol to v stredu na spoločnej tlačovej konferencii s britskou ministerkou zahraničných vecí Liz Trussovou vo Washingtone. Informuje o tom TASR na základe správy americkej spravodajskej stanice CNN.vyhlásil. Dodal, že ak je cieľom ruského prezidenta Vladimira Putina zaviesť na Ukrajine bábkový režim, Ukrajinci ho nikdy neprijmú.vyjadril sa Blinken. Zároveň dodal, že Rusko zlyhalo vo svojich hlavných cieľoch a z dlhodobého hľadiska nebude schopné udržať si Ukrajinu napriek možným taktickým víťazstvám.Trussová na otázku o opakovanej požiadavke ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou zo strany NATO odpovedala, že najlepším spôsobom ochrany ukrajinského vzdušného priestoru sú protivzdušné obranné systémy, ktoré už Ukrajine Briti dodávajú.Podľa CNN zdroj z amerického ministerstva obrany tvrdí, že Rusko má ešte k dispozícii 90 percent svojej vojenskej sily, ktorú by mohlo prípadne použiť na Ukrajine.USA odhadujú, že Rusko na Ukrajine stratilo niekoľko stoviek vozidiel, ktoré boli ukoristené alebo zničené ukrajinskou armádou alebo opustené ruskými vojakmi.CNN s odvolaním sa na americké spravodajské zdroje v utorok informovala, že osem až desať percent ruskej vojenskej techniky nasadenej na Ukrajine bolo zničených alebo je z iného dôvodu neschopných prevádzky. Je to zhruba dvojnásobok strát oproti minulému týždňu.