Blinken sa na schôdzke G20 neplánuje stretnúť s Lavrovom ani Kangom

Taškent 1. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken v stredu vyhlásil, že na ministerskom stretnutí skupiny G20 v Naí Dillí sa nestretne so šéfmi diplomacie Ruska a Číny Sergejom Lavrovom a Čchinom Kangom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Na summite G20 sa neplánujem stretnúť ani s jedným z nich," povedal Blinken novinárom pred odletom z Uzbekistanu do Indie. Dodal však, že by sa mal zúčastniť na spoločnom zasadnutí, kam prídu aj Lavrov a Kang.



Americký minister zahraničných vecí sa s Lavrovom odmieta osobne stretnúť od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Spochybnil tiež deklarovanú ochotu Ruska rokovať o mieri na Ukrajine.



"Ak by Rusko a prezident (Vladimir) Putin boli skutočne pripravení na zmysluplné diplomatické rokovania potrebné na ukončenie vojny, samozrejme, zapojili by sme sa tiež. Nič tomu však nenasvedčuje," vyhlásil Blinken. Skutočnou otázkou podľa neho je, či "sa Rusko vôbec dostane do bodu, keď bude naozaj pripravené na ukončenie svojej agresie takým spôsobom, ktorý by bol v súlade s Chartou OSN".



Lavrov a Blinken sa naposledy osobne stretli vlani v januári vo švajčiarskej Ženeve, kde americký minister varoval Rusko pred vpádom na Ukrajinu. Odvtedy spolu hovorili telefonicky – avšak iba o výmene ruských a amerických väzňov, nie o Ukrajine.