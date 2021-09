Blinken sa na základni Ramstein stretne so šéfom nemeckej diplomacie

Berlín 8. septembra (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu navštívi nemeckú základňu Ramstein. Stretne sa tam s nemeckým ministrom zahraničných vecí Heikom Maasom. Potom budú spoločne viesť virtuálne stretnutie ministrov z dvadsiatich krajín. Témou bude Afganistan. Informovala o tom agentúra AFP.



Spojené štáty sa pravdepodobne budú snažiť posilniť medzinárodný tlak na Taliban, aby splnil svoje záväzky nechať Afgancov voľne odísť z krajiny. Rozhovory by tiež mohli načrtnúť, akým spôsobom chce medzinárodné spoločenstvo pristupovať k vláde Talibanu. Washington uviedol, že je „znepokojený" zo zloženia afganskej vlády, ale bude ju posudzovať podľa jej činov, a nie vyhlásení. Predstavitelia USA zároveň zdôraznili, že akékoľvek oficiálne uznanie vlády Talibanu zo strany USA je v nedohľadne.



Agentúra AFP pripomenula, že Nemecko – podobne ako mnoho ďalších amerických spojencov – „oslavovalo" víťazstvo Joea Bidena nad Donaldom Trumpom v ostatných prezidentských voľbách. Aj niektorí blízki spojenci sú však kritickí voči tomu, akým spôsobom Biden ukončil 20-ročnú vojnu v Afganistane, ktorá viedla k rozpadu vlády podporovanej Západom v priebehu niekoľkých dní. Kandidát na post nemeckého kancelára Armin Laschet z Kresťanskodemokratickej únie označil afganskú misiu za „najväčší debakel" v histórii NATO.



Blinken uviedol, že Washington bude spolupracovať so spojencami na vyvíjaní diplomatických a ekonomických tlakov v Afganistane aj po skončení najdlhšej americkej vojny.



„Máme oveľa širšiu definíciu toho, čo znamená angažovanosť," povedal Blinken novinárom pred odletom do Nemecka.