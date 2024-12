Blinken sa s Fidanom zhodol na boji proti možnej hrozbe IS v Sýrii

Ankara 13. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken rokoval v piatok v Ankare s tureckým rezortným kolegom Hakanom Fidanom o tom, ako v Sýrii po páde režimu Bašára Asada zabrániť opätovnému vzostupu teroristickej organizácie Islamský štát. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



"Naše krajiny venovali veľa rokov tvrdej práci, aby zabezpečili likvidáciu územného kalifátu ISIS (Islamský štát), a zaistili, že táto hrozba sa znova neobjaví, pričom je nevyhnutné, aby sme v tomto úsilí pokračovali," povedal po stretnutí Blinken.



Ministrov hovorili o nastolení stability v Sýrii, a to aj vzhľadom na ozbrojené strety na severe tejto krajiny medzi kurdskými silami podporovanými USA a povstalcami podporovanými Tureckom.



Fidan po stretnutí uviedol, že "prioritou Turecka v Sýrii je zabezpečiť stabilitu", a to čo najskôr. Je potrebné zabrániť, aby sa tam znova rozmohol terorizmus a dominovali organizácie ako Islamský štát či militantná Strana kurdských pracujúcich (PKK). "Podrobne sme diskutovali o tom, čo v tejto súvislosti môžeme urobiť, aké sú naše spoločné obavy a aké by mali byť naše spoločné riešenia," povedal.



Washington a Ankara, obe členské krajiny NATO, podporovali sýrskych povstalcov počas 13 rokov trvajúcej občianskej vojny v Sýrii. Ich záujmy sa však dostali do konfliktu v prípade jednej z povstaleckých frakcií - Sýrskych demokratických síl (SDF) vedených Kurdmi.



SDF sú hlavnou zložkou v Američanmi vedenej koalícii bojujúcej proti militantom z Islamskému štátu. Na čele SDF však stoja kurdské milície Jednotky na ochranu ľudu (YPG). Ankara ich považuje za predĺženú ruku militantov zo zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá proti tureckému štátu bojuje už 40 rokov.



Blinken sa vo štvrtok v Ankare stretol s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, s ktorým rokoval o situácii v Sýrii. Šéf americkej diplomacie v piatok informoval, že s Fidanom aj s Erdoganom sa hovorili aj o nevyhnutnosti súhlasu palestínskeho militantného hnutia Hamas s dohodou o prímerí v Gaze. Do Turecka pricestoval šéf americkej diplomacie vo štvrtok z Jordánska.