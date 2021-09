Americký minister Blinken sa stretne s ministrami arabských krajín

Washington 15. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken bude v piatok hostiť virtuálne stretnutie so svojimi náprotivkami z Izraelu, Spojených arabských emirátov, Bahrajnu a Maroka pri príležitosti prvého výročia normalizácie vzťahov arabských krajín s Izraelom. V utorok o tom informovali agentúry Reuters a AFP.



Blinken sa so šéfmi diplomacií arabských krajín stretne, aby si spoločne "pripomenuli prvé výročie podpísania Abrahámových dohôd a prediskutovali spôsoby, ktoré by mohli prehĺbiť väzby a vybudovať prosperujúcejší región".



Podľa Reuters bude toto stretnutie vyjadrením podpory Bidenovej vlády tzv. Abrahámovým dohodám, ktoré sú považované za diplomatický úspech vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Americký prezident Joe Biden od svojho nástupu na post podporuje tieto dohody, avšak vládni predstavitelia sa doteraz k výročiu ich podpísania vyjadrovali chladne.



Tzv. Abrahámove dohody boli vlani uzavreté medzi Izraelom a štyrmi arabskými štátmi: Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom, Sudánom a Marokom.



Ich podpísanie je vnímané ako zásadná zmena v regióne, kde donedávna platil úzus, že Izrael nemôže normalizovať vzťahy s arabským svetom bez dosiahnutia pokroku v riešení desaťročia trvajúceho konfliktu s Palestínčanmi. Palestínčania Abrahámove dohody rozhodne odmietli a považujú ich za zradu "palestínskej veci".