Blinken sa stretol s egyptským prezidentom Sísím, hovorili o Gaze

Káhira 21. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa stretol vo štvrtok v Káhire s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím, s ktorým rokoval o vojne v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa vyhlásenia amerického rezortu diplomacie, zverejneného na jeho oficiálnej webovej stránke.



Blinken a Sísí hovorili o pokroku v rokovaniach o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov unesených Hamasom. "Hovorili tiež o snahách o ochranu palestínskych civilistov a humanitárnych pracovníkov v Gaze," uviedol americký rezort.



Šéf americkej diplomacie podľa ministerstva potvrdil záväzok Spojených štátov pracovať s Egyptom na mieri a regionálnej stabilite, a to aj prostredníctvom vytvorenia nezávislého palestínskeho štátu s bezpečnostnými zárukami pre Izrael.



Sísí podľa agentúry Reuters na stretnutí hovoril o zhoršujúcej sa humanitárnej kríze v Gaze a varoval pred nebezpečenstvom vojenskej operácie v meste Rafah, ktoré je poslednou relatívne bezpečnou zónou pre civilistov v Pásme Gazy.



Šéf americkej diplomacie do Egypta zavítal v rámci svojho už šiesteho turné po krajinách Blízkeho východu od vypuknutia vojny v Pásme Gazy. V stredu najskôr navštívil Saudskú Arábiu, kde sa stretol s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom.



V priebehu štvrtka sa má šéf americkej diplomacie stretnúť ešte so svojimi rezortnými kolegami z Egypta, Saudskej Arábie, Kataru a Jordánska i ďalšími regionálnymi predstaviteľmi. S ministrami arabských krajín bude Blinken rokovať o bezpečnostných zárukách pre Izrael a úlohe arabských krajín pri prestavbe a vládnutí v Gaze po skončení vojny, píše agentúra AP.



V piatok potom Blinken odcestuje do Izraela. Očakáva sa, že tamojšie rokovania sa budú sústrediť na snahy o vyjednanie dohody a prímerí a prepustení rukojemníkov, ako i na obavy Spojených štátov z rozšírenia pozemnej ofenzívy do Rafahu.