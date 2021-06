Blinkenovi umožnili súkromnú prehliadku Sixtínskej kaplnky

Na archívnej snímke Mike Pompeo. Foto: TASR/AP

Vatikán 28. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v pondelok vo Vatikáne stretol s pápežom Františkom, ktorý k nemu pristupoval ako k VIP hosťovi. Umožnil mu súkromnú prehliadku Sixtínskej kaplnky a potom si spolu sadli na rozhovory za zatvorenými dverami. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Blinken bol prvým vysokopostaveným predstaviteľom administratívy prezidenta Joea Bidena, ktorý mal u pápeža Františka súkromnú audienciu.Ani jedna strana zatiaľ nezverejnila podrobnosti o diskusiách oboch mužov vo vatikánskom Apoštolskom paláci.Keď vlani prišiel do Vatikánu Blinkenov predchodca Mike Pompeo, nepridelili mu čas strávený súkromne s Františkom.V tom čase predstavitelia Vatikánu tvrdili, že Svätá stolica nechce vyvolať dojem, že len niekoľko týždňov pred americkými prezidentskými voľbami niekoho favorizuje. Voľby nakoniec vyhral Biden.V tom čase bola pálčivou témou medzi oboma stranami Čína. Pompeo nediplomaticky skritizoval Vatikán za oslabenie svojej morálnej autority, lebo podpísal s Pekingom dohodu o vymenovaní katolíckych čínskych biskupov.Pompeo vyzval Svätú stolicu, aby zaujala prísnejší postoj voči čínskemu obmedzovaniu náboženskej slobody.Blinken osobne kritizuje Čínu za praktiky nútenej práce. A František zasa presadzuje ľudské práva v mnohých krajinách, pretože si dal za cieľ pritiahnuť pozornosť sveta na utrpenie ľudí.Z dohody týkajúcej sa biskupov v Číne vyplýva, že František sa zameriava aj na zlepšenie podmienok pre tamojších katolíkov. Niektorí duchovní v jeho vlastnej cirkvi však vyjadrili zdesenie nad tým, že František nezaujal tvrdší postoj k dlhoročnej diskriminácii čínskych úradov voči tamojším katolíkom verným pápežovi.Blinken je na návšteve Ríma, potom odletí do južného Talianska na utorkové stretnutie ministrov zahraničných vecí zo skupiny krajín G20. To sa bude sústreďovať na zlepšenie spolupráce medzi krajinami v oblasti klimatickej zmeny, zdravotníckych otázok a rozvoja.