Blinken sa stretol v Ríme so svojím čínskym rezortným partnerom

Rím 31. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v Ríme počas nedeľňajšieho stretnutia so svojím čínskym rezortným partnerom Wangom I tlmočil odmietavý postoj Spojených štátov voči krokom Číny, ktoré zvýšili napätie v Taiwanskom prielive. S odvolaním sa americké ministerstvo zahraničných vecí o tom informovala agentúra Reuters.



Počas hodinového stretnutia s čínskym šéfom diplomacie na okraji summitu skupiny G20 v talianskom hlavnom meste Blinken jasne povedal, že Washington je proti akýmkoľvek jednostranným krokom, ktoré by porušili status quo v tomto regióne.



Podľa Wanga je zo strany USA zavádzajúce, keď obviňujú Čínu zo zmeny statusu quo na Taiwane, pričom na vine je tomu naopak "americká zhovievavosť a podpora síl pokúšajúcich sa o nezávislosť Taiwanu", uvádza sa vo vyhlásení Číny.



Nedeľňajšie stretnutie bolo podľa rezortu americkej diplomacie "výnimočne úprimné", ale aj produktívne a môže pomôcť položiť základy pre virtuálny summit medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý by sa mal konať do konca tohto roka.



Wang tiež Blinkenovi povedal, že Taiwan je najcitlivejšou otázkou medzi Čínou a Spojenými štátmi. Obaja diplomati však nediskutovali o nedávnom teste čínskych hypersonických striel, o ktorých vojenskí experti tvrdia, že ukazujú snahu Pekingu vyvinúť systém schopný vyhnúť sa americkej protiraketovej obrane.



Diplomati oboch krajín sa stretli naposledy v marci v meste Anchorage na Aljaške. Čínska delegácia vtedy pred televíznymi kamerami otvorene kritizovala americkú stranu, pripomína agentúra AFP. Na prvom osobnom stretnutí medzi americkými a čínskymi diplomatmi, odkedy Joe Biden v januári zasadol do prezidentského úradu, sa navyše obe strany navzájom obvinili z porušenia protokolu.



Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen nedávno po prvý raz potvrdila, že na ostrove sa nachádzajú príslušníci armády USA, ktorí cvičia taiwanských vojakov s cieľom posilniť obranyschopnosť ostrova. Čínska komunistická vláda považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a nevylučuje ani znovupripojenie ostrova k Číne za pomoci sily.



Americký prezident Biden minulý týždeň počas televízneho rozhovoru uviedol, že USA sú pripravené brániť Taiwan pred prípadnou čínskou inváziou. Čína následne varovala Spojené štáty, aby v súvislosti s Taiwanom postupovali opatrne, pretože ide o kľúčový záujem Pekingu.