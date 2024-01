Blinken sa v Istanbule stretol s prezidentom Erdoganom

Istanbul 6. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v sobotu v Istanbule stretol s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Na programe rokovaní bolo okrem vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Pásme Gazy aj úsilie Švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR informuje podľa agentúry DPA.



Okrem situácie v Gaze diskutovali Blinken s Erdoganom o konečných krokoch vedúcich k ratifikácii žiadosti Švédska o vstup do NATO zo strany Ankary. Predmetom rokovaní bol aj predpokladaný predaj amerických stíhačiek F-16 Turecku, uviedla turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.



Na schôdzke za zatvorenými dverami sa zúčastnil aj šéf tureckej tajnej služby a americký veľvyslanec v Turecku.



Predajom spomínaných stíhačiek už Erdogan podmienil plnohodnotné hlasovanie tureckého parlamentu o žiadosti Švédska, pripomína DPA.



Švédsko požiadalo o vstup do NATO v máji 2022. Toto rozhodnutie ovplyvnila vojenská invázia Ruska na susednú Ukrajinu. Štokholm dúfal, že sa súčasťou Aliancie stane už v lete toho istého roka.



Turecko však obvinilo Švédsko z nedostatočnej snahy pri zaobchádzaní s "teroristickými organizáciami" ako Strana kurdských pracujúcich (PKK) a žiadosť Štokholmu odmietlo ratifikovať.



Turecký prezident je ostrým kritikom vojenského ťaženia Izraela v Pásme Gazy, pripomína DPA. Jeho vláda udržiava kontakty s radikálnym palestínskym hnutím Hamas a odmieta označiť toto zoskupenie za teroristickú organizáciu tak, ako to už urobili EÚ i USA.



Skôr v priebehu dňa sa Blinken stretol aj s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom a diskutoval s ním o "humanitárnej kríze v Gaze", oznámil Fidanov úrad na platforme X.



Blinken po Turecku ďalej zamieri na Blízky východ v rámci svojej štvrtej cesty do tohto regiónu za uplynulé tri mesiace. Očakáva sa, že navštívi Jordánsko, Katar, Spojené arabské emiráty, Saudskú Arábia, Izrael, Západný breh Jordánu a Egypt.