Blinken sa v Pekingu stretol so Si Ťin-pchingom

Peking 19. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken sa v pondelok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Potvrdil to nemenovaný americký predstaviteľ i čínsky rezort diplomacie, informovali agentúra AFP a stanica BBC.



Stretnutie Blinkena a čínskeho prezidenta sa začalo o 16.30 h miestneho času (10.30 h SELČ). Podľa BBC konanie takejto schôdzky nasvedčuje tomu, že obe svetové mocnosti sa snažia zlepšiť svoje vzájomné vzťahy.



O stretnutí Blinkena so Si Ťin-pchingom sa špekulovalo už skôr, v jeho neprospech však hovoril fakt, že takéto rokovanie ministra s prezidentom je z protokolárneho pohľadu neobvyklé.



Antony Blinken pricestoval do Číny ako vôbec prvý šéf diplomacie USA od roku 2018. Jeho návšteva v Pekingu sa uskutočnila v čase zvýšeného napätia medzi oboma súperiacimi mocnosťami.



V pondelok sa Blinken stretol aj s vysokopostaveným čínskym diplomatom Wang Im, ktorý v rozhovore uviedol, že Čína a Spojené štáty si musia vo vzájomných vzťahoch vybrať medzi "spoluprácou a konfliktom". Zároveň zdôraznil, že Čína "nemá v otázke Taiwanu žiaden priestor na kompromisy či ústupky".