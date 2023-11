Blinken sa v Ramalláhu stretol s palestínskym prezidentom Abbásom

Ramalláh 5. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v nedeľu v Ramalláhu na západnom brehu Jordánu stretol s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Toto stretnutie už predtým avizovali viaceré médiá. Blinken má s Abbásom rokovať o možnej budúcnosti pásma Gazy po skončení vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas, uviedol portál The Times of Israel s odvolaním sa na nemenovaného palestínskeho predstaviteľa. Ide o Blinkenovu prvú návštevu na západnom brehu Jordánu od prepuknutia konfliktu 7. októbra. Izrael však odvtedy tento americký minister už navštívil, pripomína AFP.



Blinken v utorok (31. októbra) povedal, že po prípadnom ukončení vojny by najväčší zmysel dávalo, ak by sa k moci v pásme Gazy vrátila palestínska samospráva, pripomenula agentúra DPA. Abbás však podľa DPA dáva jasne najavo, že to by mohlo nastať len v prípade riešenia dlhoročného konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi na úrovni dvoch štátov.



Väčšina členov súčasnej izraelskej vlády však takéto riešenie považuje za nebezpečenstvo pre Izrael a odmieta ho. Krajine pravicoví ministri v kabinete izraelského premiéra Benjamina Netanjahua žiadajú, aby celý západný breh Jordánu i pásmo Gazy boli pripojené k Izraelu, dodáva DPA.



Izrael okupuje západný breh Jordánu (Predjordánsko) od arabsko-izraelskej vojny v roku 1967 a z pásma Gazy sa stiahol v roku 2005. Vzápätí však zaviedol prísnu blokádu tohto pobrežného územia. Cieľom jeho súčasnej vojenskej operácie zničiť vojenské zariadenia Hamasu a ukončiť vládu tohto hnutia v pásme Gazy. Hamas je tam pri moci od roku 2007.



Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí a jeho egyptský kolega Sámih Šukrí v sobotu po rokovaniach s Blinkenom v jordánskom Ammáne vyzvali na okamžité prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Blinken novinárom povedal, že prímerie by bolo kontraproduktívne. Podporiť môže podľa vlastných slov nanajvýš tzv. humanitárne prestávky, dočasné zastavenia bojov, ktoré by umožnili dopravovať zásoby do Gazy a odvážať odtiaľ civilistov.



Blinken a jeho rezortní kolegovia z Egypta a Jordánska sa však zhodli na potrebe urobiť viac na ochranu palestínskych civilistov v pásme Gazy.