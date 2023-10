Blinken sa v Rijáde stretol so saudskoarabským princom bin Salmánom

Rijád 15. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v nedeľu v Rijáde stretol s korunným princom a de facto lídrom Saudskej Arábie Muhammadom bin Salmánom.



Schôdzku, ktorá trvala približne hodinu, Blinken označil za "veľmi produktívnu". TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



Blinken počas stretnutia zdôraznil "neochvejný zámer Spojených štátov na zastavenie teroristických útokov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael, zaistenie prepustenia všetkých rukojemníkov, ako aj zabránenie rozšírenia konfliktu", uviedol hovorca americkej diplomacie Mathew Miller.



Obe strany zároveň potvrdili ich spoločný záväzok chrániť civilistov a podporovať stabilitu na Blízkom východe i mimo neho, dodal Miller.



Diplomati okrem iného diskutovali aj o situácii v Jemene, v ktorom panuje od minulého októbra viac-menej pokoj zbraní medzi Iránom podporovanými húsíjskými povstalcami a jemenskou vládou, ktorú podporuje Saudská Arábia. Na schôdzke sa dotkli aj Sudánu, kde sa Washington spolu so Saudskou Arábiou snaží zohrať úlohu sprostredkovateľa pri riešení konfliktu medzi znepriatelenými vojenskými veliteľmi.



Reuters píše, že schôdzka saudskoarabského korunného princa a šéfa americkej diplomacie prichádza v čase možnej eskalácie konfliktu medzi Hamasom a Izraelom, ktorý sa teraz pripravuje na očakávanú pozemnú ofenzívu do Hamasom kontrolovaného pásma Gazy - pobrežnej enklávy, ktorú obývajú vyše dva milióny Palestínčanov.



Blinken od štvrtka podniká cesty naprieč regiónom Blízkeho východu, kde rokuje s arabskými spojencami v snahe zabrániť vyostreniu konfliktu medzi Izraelom a Hamasom, ako aj zabezpečiť prepustenie Hamasom zajatých rukojemníkov.



Očakáva sa, že Blinken neskôr v nedeľu pricestuje do Egypta, ktorý je kľúčovým sprostredkovateľom medzi Izraelom a Hamasom. Káhira podľa Millera zároveň povolila občanom USA odísť z pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah, palestínske hnutie však tomuto pohybu údajne v sobotu bránilo.