Blinken sa v Ríme stretne so svojim čínskym rezortným partnerom

Na snímke lídri G20 hádžu mince do Fontány di Trevi počas samitu G20 v Ríme v nedeľu 31. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Rím 31. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v priebehu nedele stretne v Ríme so svojim čínskym rezortným partnerom Wangom I.Ako píše agentúra AFP, toto v poradí druhé stretnutie Blinkena a Wanga sa uskutoční v čase obzvlášť vyostrených vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom.Obaja diplomati sú v Ríme na dvojdňovom summite krajín G20. Stretnutie je avizované v Blinkenovom verejne dostupnom programe na nedeľu.Diplomati oboch krajín sa stretli naposledy v marci v meste Anchorage na Aljaške. Čínska delegácia vtedy pred televíznymi kamerami otvorene kritizovala americkú stranu, pripomína AFP. Na prvom osobnom stretnutí medzi americkými a čínskymi diplomatmi, odkedy Joe Biden v januári zasadol do prezidentského úradu, sa navyše obe strany navzájom obvinili z porušenia protokolu.Obe krajiny sa sporia v oblasti obchodu, ľudský práv, statusu Taiwanu aj v súvislosti s koronavírusovou pandémiou.Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen nedávno po prvý raz potvrdila, že na ostrove sa nachádzajú príslušníci armády USA, ktorí cvičia taiwanských vojakov s cieľom posilniť obranyschopnosť ostrova. Čínska komunistická vláda považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a nevylučuje ani znovupripojenie ostrova k Číne za pomoci sily.Washington minulý týždeň v stredu nariadil americkej pobočke čínskej štátnej telekomunikačnej spoločnosti, aby do 60 dní pozastavila svoju prevádzku v USA. Ako dôvod Biely dom uviedol obavy o národnú bezpečnosť, čo podľa AFP ešte prehĺbilo diplomatickú krízu medzi Čínou a USA.Blinken navyše vyzval členské krajiny OSN, aby napriek odporu Číny začlenili Taiwan do systému OSN, čo Peking razantne odmietol.Americký prezident Biden minulý týždeň počas televízneho rozhovoru uviedol, že USA sú pripravené brániť Taiwan pred prípadnou čínskou inváziou. Čína následne varovala Spojené štáty, aby v súvislosti s Taiwanom postupovali opatrne, pretože ide o kľúčový záujem Pekingu.Biely dom medzitým uistil medzinárodné spoločenstvo, že sa politika USA voči Taiwanu nezmenila. Washington v súvislosti s ostrovným štátom praktizuje tzv. "strategickú nejednoznačnosť" - pomáha budovať obranu Taiwanu, ale výslovne nesľubuje, že príde na pomoc v prípade potreby.